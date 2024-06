Martín Llaryora afila la daga judicial por la Caja de Jubilaciones

En ese orden, el gobernador cordobés admitió en la previa de la reunión de la Región Centro que no dudaría de iniciar acciones legales en caso de que no exista una reparación concreta a la deuda que reclama. “Los tres gobernadores vamos a estar apoyando el paquete de la Ley Bases para darle gobernabilidad al presidente Javier Milei. Pero no podemos seguir soportando estos huecos financieros que nos producen menor cantidad de servicios, obras y crecimiento”, definió Llaryora al medio riocuartense El Puntal en medio de un acto oficial.

Respecto al potencial recurso judicial, que también es evaluado por Pullaro y Frigerio, en Córdoba lo mantienen en “stand by”, aunque listo para funcionar. “Vamos a pedirle a la Nación que nos envíe los recursos que nos corresponden y si no que actúe la Justicia”, sentenció Llaryora.

Según el Gobierno de Córdoba, la desfinanciación nacional de la Caja de Jubilaciones representa un hueco mensual de 10 mil millones de pesos, y una deuda acumulada que supera los 300 mil millones de pesos. Cabe recordar que Córdoba acudió en el pasado a la Corte Suprema por el mismo asunto, y obtuvo fallos favorables.