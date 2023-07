Marcelo Orrego: "Voy a trabajar para Rodríguez Larreta"

"En principio, yo creo que para construir un país necesitamos superar el pasado. No lo vamos a derrotar nunca. Y para mirar el futuro con ojos de esperanza necesitamos siempre del consenso, porque si no sentamos a la mesa a todas las partes vamos a estar en la misma situación que el kirchnerismo, que evidentemente cuando hay un acuerdo, lamentablemente sientan a la mesa solo a los que piensan como ellos. Y yo creo humildemente que para sentarse a la mesa necesitas de los que piensan como vos y los que piensan distinto, porque si no, no podés construir un país”, señaló el dirigente.

"Y me parece que este es el desafío que tenemos los argentinos. De saber que de esto no podemos salir solos, de que tiene que haber consensos que además son necesarios”. "Y me parece que este es el desafío que tenemos los argentinos. De saber que de esto no podemos salir solos, de que tiene que haber consensos que además son necesarios”.

“Yo creo que la gente entendió que necesitaba cambios y esos cambios que nosotros proponíamos eran cambios con certeza, es decir, que aquellas cosas que se hicieron bien, por supuesto, nosotros íbamos a mejorarlas.”

"Realmente uno subestima mucho al kirchnerismo y la verdad que yo estoy muy lejos de subestimar una fuerza que tiene vocación de poder como la que tienen ellos. A la gente no le importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones", concluyó.

