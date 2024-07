Marcelo Lewandowski: "Argentina está muy mal y peor que diciembre"

image.png Autocrítica.

En base a ello, afirmó que el triunfo del libertario fue contra toda la clase política y "abrió un interrogante", no sólo dentro del peronismo, sino de toda la fuerza política. Por ende, insistió en que "Habrá que hacer un examen hacia adentro sobre cómo enamorarnos de nuevo a la sociedad y cómo nos creen nuevamente para encontrar las soluciones que hacen falta en una Argentina que está muy mal y que está peor que en diciembre".

Para volver a "enamorar a la gente", el senador cree como solución "volver a hablar con sinceridad y poner sobre la mesa la esencia del peronismo" y, en ese marco, detalló: "La movilidad social ascendente para que una persona con estudio, trabajo y capacitación pueda crecer y desarrollarse con las condiciones de un siglo 21 en donde está la industria, el campo y la economía del conocimiento".

"Cada individuo no se realiza por sí solo sin realizarse dentro de la sociedad. Una sociedad se organiza y se realiza en base al bien común. A partir de allí hay que pensar en un desarrollo de la producción, de la industria, el campo, la economía del conocimiento y establecer políticas duraderas que vayan por ahí, sumado a una agenda de ambiente que es un tema crucial. Tenemos que lograr esos consensos para que el camino sea ése", explicó.

Lewandowski subrayó la necesidad de contar con equilibrio fiscal, aunque lamentó el poder sostener sin producción, sin bajar el PBI, si la población se queda sin trabajo, si no tiene para comer o para llegar a fin de mes.

Santa Fe cada vez más pobre

Por otro lado, el senador afirmó ver a la provincia de Santa Fe con un modelo similar al de Milei donde "si la plata no alcanza, lo paga el ciudadano" como los incrementos del agua, la luz, patente, el transporte, que ya lleva cinco aumentos en la ciudad de Rosario.

Posteriormente, reprochó que dicho modelo "nos está empobreciendo: están cerrando nuestras fábricas, echando gente; el campo también se ve perjudicado, nuestras facultades no reciben lo que merecen, nuestros maestros, médicos y policías están cerca de la línea de la pobreza" y criticó la postura de la gestión provincial actual: "Nuestra gente la está pasando muy mal y el gobierno de Santa Fe acompaña la mirada de Milei".

Entre cuestiones, el respaldo del gobierno de Maximiliano Pullaro hacia Nación.

"Pacto de Mayo"

Para ir cerrando, opinó sobre la firma de los gobernadores del Pacto en Tucumán, donde el propio gobernador santafesino fue uno de los que respaldó, y reconoció que "Si vamos a firmar un pacto con políticas de Estado para el desarrollo nacional y nos tenemos que poner de acuerdo me parece muy bien".

Sin embargo, apuntó: "Esto fue una redacción hecha por el gobierno nacional para que todos vayan y firmen, y no veo nada de desarrollo nacional y mejora para nuestro país. La inviolabilidad de la propiedad privada está en la Constitución y no hay que firmar nada. Para el presidente la justicia social es un hecho casi delictivo. Yo no puedo firmar nada si cree que es una aberración".

"Si hay una mirada productiva donde vamos a extraer los recursos naturales, pero con una correlación de posibilidades de producción hacia nuestras industrias, si el famoso derrame se va a dar verdaderamente, si vamos a sacar el gas de nuestra plataforma y le va a quedar a un precio más acomodado a nuestras industrias y a nuestros hogares, está bien", dijo, pero especificó que no es lo que esté pasando.

Según Lewandowski, lo que sí está sucediendo es "como una política para llevarse los recursos y que el beneficio sea solamente para los que invierten para extraerlo". Por esa razón, ratificó que de lo que fue firmado la semana pasada, no ve cuál es la política de Estado que se debe mantener y seguir avalando "cuando es un modelo del sálvese quien pueda".

En contra.

Javier Milei

Ya como último interrogante, definió al libertario como "dogmático" y argumentó: "Alguien que está fanatizado con sus ideas, que en algunos casos ve hasta una realidad virtual, que no habla con sus ministros, que cree que todo es ñoqui en el Estado, que no hay gestión, alguien que se pelea con su vecino del Mercosur, que se niega a sentarse con los Brics que nos hubiesen permitido comerciar y estar sentados en la misma mesa con China, con India, con Rusia, con Brasil, con Sudáfrica, con los países que más están creciendo".

En paralelo, manifestó: "Necesitamos del mercado externo para que nos compren y para incorporar divisas, pero como están planteadas las cosas estamos alejándonos y cerrando todas las puertas".

"Lo veo como alguien con un apoyo popular notable a partir del hastío de la gente en torno a la política, pero se abrazaron a alguien que lejos de solucionar los problemas se los va agravar", concluyó.

