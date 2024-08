Maratón de Buenos Aires: Denuncia K por "curro millonario" de Macri y Clarín

La nota de Tiempo Argentino explica:

"Inscribirse en la media maratón tiene un costo de $45.000 para quienes viven en nuestro país y US$ 80 para los extranjeros. Este domingo corrieron más de 25.000 atletas, entre ellos unos 4.000 extranjeros. Pero la inscripción para la Maratón del próximo 22 de septiembre, es más cara, y cuesta $55.000 y US$ 90 para extranjeros. El año pasado corrieron 13.000 personas. En ambos casos, a la inscripción hay que sumarle un 15% por el costo del servicio que brinda la ignota empresa Ticketear. Este costo es obligatorio porque la inscripción solo se realiza online y a través de Ticketear".

Tailhade suma: "la cuenta es clara, nos da que sólo en inscripciones en 2024 Ñandú recauda unos $ 2.000 millones entre la media maratón y la maratón, y si le sumamos el 15 por ciento que se queda Ticketear suman $2.300 millones. Pero la cifra representa sólo las inscripciones, a esto hay que sumar la impresión de remeras, la publicidad, el alquileres de lockers, el pase VIP y todo lo demás”.

De acuerdo a la citada nota periodística, el negocio es manejado por la empresa Ticketear S.A., una sociedad constituida el 16 de febrero de 2023 en la provincia de Córdoba. Sus socios son Laura Romina Zorzi y Ruy Diego Roa. “Laura Romina Zorzi es una abogada que integra la comisión directiva de Ñandú. El dominio de internet de la empresa Ticketear lo registró José Adalberto Iriarte, tesorero de Ñandú", agrega el legislador.

Además, siempre de acuerdo a la versión periodística y la denuncia de Rodolfo Tailhade, la empresa Ñandú tiene ingresos millonarios por los auspiciantes. Los principales patrocinadores son Adidas y el grupo Clarín a través de Telecom, pero hay otra docena de sponsors que “aportan a la causa”, entre ellos el Gobierno de la Ciudad y el Banco Ciudad. Además de las inscripciones Ñandú cobra adicionales a los participantes que corren en la Maratón.

“Estampar tu nombre para la carrera cuesta $5.900 adicionales, el grabado de la medalla que te dan si terminás la carrera $4.900, alquilar un locker entre $3.600 y $5.400, la preventa de la foto y el video de la llegada $18.900, y por $79.000 adicionales podés acceder al servicio VIP, que esencialmente consiste en un desayuno, la posibilidad de usar un baño y de largar desde un lugar preferencial”, precisó el diputado de Unión por la Patria.

Hasta el 2015, la Maratón de Buenos Aires otorgaba premios en efectivo para todas las categorías pero desde 2016 sólo entregan un trofeo. Además este año modificaron el reglamento para no darles trofeos a los atletas de deporte adaptado: pusieron como condición que al menos tienen que anotarse 5 personas en una categoría para que puedan acceder a un galardón.

La organización de la maratón y la media maratón de Buenos Aires jamás fue licitada ni nada parecido, suma, como otra suspicacia...

“Jorge Macri debería explicar"

Rodolfo Tailhade dice que hay que investigar a Jorge Macri, que puso toda la infraestructura del Estado porteño para que el evento se lleve adelante.

“Habría que investigar el accionar del Jefe de Gobierno porteño, qué participación tuvo en este negociado, porque podemos especular: o no se quiso meter en los negocios de Roa por el terror que le puede tener a Clarín, o participa de alguna manera. Pero habría que investigar, o Macri debería explicar por qué ellos ponen todo y no ganan nada y los que no ponen nada (como Roa y compañía) se llevan todo ”, resalta Tailhade.

“A mí lo que me parece es que se vuelve a cumplir una máxima que en algún momento escuché por ahí, que ser dueño de un multimedios o uno de los máximos referentes del mismo, lo que te permite es hacer grandes negocios pero en otro lado, es decir el negocio en sí no es el multimedios, sino lo que te da el poder para después generar”, analizó Tailhade.

“En definitiva, más allá de que todo es una torta de guita, Clarín aprovecha todo su poderío desde las páginas de su diario y sus canales para meter miedo, para amenazar, extorsionar; y tiene en jaque a media clase política que le tiene miedo y aprovechando todo su poderío sigue haciendo negocios sin que nadie diga nada”, resume.

