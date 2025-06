"Locomotora" Oliveras volvió al ring y no perdonó a Amalia Granata

image.png La boxeadora no perdonó.

Ante los cuestionamientos por su residencia, presentó pruebas que contradicen los dichos de Granata y Malaponte. "Tengo acá en mi mano el carnet de conducir que renové el 21 de julio de 2022 en Santa Fe. Se me vence en 2027. Pago impuesto en Santo Tomé, abrí mi gimnasio ahí en 2018. Mi vida está en esta provincia", expuso.

Sobre esa línea, también negó las acusaciones de que no conoce el territorio provincial. "Hice campaña recorriendo todo Santa Fe", recordó su paso por los barrios, las villas y comedores. Al respecto, agregó: "En Casilda, por ejemplo, después de un temporal llevé alimento con mis propios medios. Estuve seis horas bajando camiones con comida para la gente. No lo dejé en ninguna fundación, lo entregué en mano".

En contraste, criticó el accionar de la diputada provincial. "¿Qué hizo por Santa Fe? Nada. Lo único que hizo fue ponerse un pañuelo celeste y después absolutamente nada. En pandemia no apareció. Yo, sin estar en política, salí a ayudar a la gente", señaló.

A su vez, criticó el ausentismo de la legisladora. "No estuvo en la apertura de sesiones legislativas del 1° de mayo, ni fue a recibir el diploma de honor como convencional. Eso es faltarle el respeto a la gente que la votó", indicó.

Doble filo: Amalia Granata no se queda atrás

Por otra parte, Oliveras no esquivó las descalificaciones personales y fue tajante.

"¿Quién es Amalia Granata? La mujer que se desnuda por televisión, la que tiene récord Guinness en marcas de colchones de dos plazas. Se hizo famosa por orinar en un jardín y acostarse con Robbie Williams. Y viene a cuestionarme a mí". "¿Quién es Amalia Granata? La mujer que se desnuda por televisión, la que tiene récord Guinness en marcas de colchones de dos plazas. Se hizo famosa por orinar en un jardín y acostarse con Robbie Williams. Y viene a cuestionarme a mí".

Sin embargo, la modelo no se quedó callada y, por medio de su cuenta oficial de X, le contestó: "Pero señora!!! esa no es la discusión me acosté con él y con otros y ahora me acuesto con mi marido, no sea bruta y explique la truchada que hizo y cuánto le pagaron para ser candidata. Nivele la discusión para arriba o quiere poner temas sexuales en la constitución. ???".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmelieGranata/status/1932465599591911513&partner=&hide_thread=false Pero señora!!! esa no es la discusión me acosté con él y con otros y ahora me acuesto con mi marido, no sea bruta y explique la truchada que hizo y cuánto le pagaron para ser candidata.

Nivele la discusión para arriba o quiere poner temas sexuales en la constitución. ??? pic.twitter.com/zvIknwDuQj — Amalia Granata (@AmelieGranata) June 10, 2025

Como cierre, "Locomotora" reafirmó: "A mí me da asco que una persona que solo muestra su mesa de mármol y su casa minimalista, mientras en Santa Fe hay gente que vive en el basural, venga a hablar de mí".

