Las feministas de Santa Fe ven en Pullaro a Milei: "Demoniza al Estado"

Entre otras críticas, la Asamblea considera que "la gestión pullarista el clasismo del gobierno nacional. Las organizaciones sociales son puestas bajo la lupa sospechadas de manejo turbio de fondos para la provisión de alimentos, se las inspecciona, se les exige mil papeles, se publican datos sobre las mismas pero no se procede de igual manera con los supermercados que aumentan los precios de manera descarada".

Por último, las feministas criticaron la reforma previsional que impulsa el gobernador, "al hablar del déficit de la Caja de Jubilaciones, el gobernador dice demagógicamente que no gobierna sólo para los empleados públicos , insistiendo en el discurso liberal que lxs trabajadores son lxs culpables del déficit estatal no los políticos que gobiernan. Pullaro no menciona que el gobierno nacional -con quien firmó el Pacto de Mayo- no envía los fondos que corresponden a la Caja desde hace 7 meses".

