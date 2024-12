La reforma constitucional apagó el fuego opositor de Amalia Granata

Carolina Losada fue otra legisladora que aprovechó para pegarle a Granata. Presente en la legislatura, la senadora nacional apuntó: “¿Dónde está Amalia Granata? En Europa. A todos nos gustaría estar en Europa con la familia, ¿no? Los que estamos acá, estamos laburando. Los que se manifestaron en contra deberían estar acá manifestándose”.

"Estamos reformando la Constitución, no es un dato menor, es algo histórico. La verdad que tener una diputada que esté de joda en Europa me parece una burla a su electorado y a todos los santafesinos", profundizó la senadora de la UCR, y finalizó "Están los diputados que quizá entraron con ella y no creo que estén muy conformes con quien lidere el espacio, esté de joda".

En ese sentido, Felipe Michlig, senador provincial, también apuntó contra Granata y argumentó que los diputados del bloque Somos Vida que acompañaron la reforma constitucional lo hicieron porque "ya se dieron cuenta y se separaron porque es insoportable trabajar con una persona que tiene comportamientos y procedimientos inadecuados".

Michlig dijo que en el bloque de Granata trabajan desde el resentimiento y el odio. Además, el senador aseguró que "Debe ser la legisladora más cara que tenemos, porque no produce nada. Lo único que hace es Twitter, atacar al que piensa diferente, denostar a todo el mundo, denunciar falsedades que no puede comprobar".

Por último, Michlig expresó que es muy difícil trabajar con una persona que "todas sus acciones tienen que ver con un gran resentimiento y un gran odio. Lo mejor que puede hacer Amalia Granata es consultar con un profesional para ver cómo puede encontrar un equilibrio en sus procedimientos".

De esta forma, Granata llegará muy debilitada para la elección de constituyentes en 2025, quienes discutirán los cambios finales en la constitución, entre los que estará la posible reelección de Pullaro. Pero además, la legisladora pierde peso como oposición, porque sus excompañeros de bloque podrían alinearse con el oficialismo a partir de este alejamiento.

