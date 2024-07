La Libertad Avanza denuncia adoctrinamiento en la educación pública superior

A su vez, la concejala adelantó que mantendrán un encuentro con el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para continuar con su campaña “Basta de Adoctrinamiento”y que por eso "hablamos con Torrendell de la posibilidad de crear un espacio en donde, desde Nación, cualquier alumno de cualquier lugar del país pueda denunciar de la universidad que sea. Esto lo vamos a terminar de concluir en el proyecto en la próxima reunión".

La respuesta de la UNR

Fuentes de la UNR desestimaron las acusaciones de Prence y afirmaron a La Capital que nunca recibieron ningún tipo de solicitud. La comunidad educativa negaron las acusaciones y advirtieron que desde el Gobierno Nacional acusan adoctrinamiento para "desprestigiar la universidad pública para justificar su desfinanciamiento", dijo Federico Gayaso, secretario de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) en comunicación con LT8.

“Los concejales hablan de un supuesto adoctrinamiento, no sabemos si realmente son estudiantes los que denuncian en la plataforma “basta de adoctrinamiento”. Esto es un disparate”, dijo Gayaso, y agregó “Esto es subestimar a los estudiantes de una manera abismal, para que te adoctrinen, no tenés que tener pensamiento propio. Desde La Libertad Avanza pretenden docentes universitarios que no tengan pensamiento crítico”.

“Nunca desde el partido del gobierno mencionan a las universidades privadas, siempre denuncian a la universidad pública. Para desfinanciar el CONICET y a los investigadores dicen que no sirve para nada, entonces para desfinanciar la universidad inventan un supuesto adoctrinamiento”, concluyó el secretario.

