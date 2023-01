La estrategia de Tomei: 'Homicidio por riña'

Pero la defensa de la familia de Báez Sosa y la Fiscalía, solicitaron que la acusación que se formule en el juicio sea la de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, que tiene una prisión perpetua. Según la acusación, el grupo de rugbiers tomó la decisión de asesinar a Fernando Báez Sosa previo a la golpiza (contrario a una emoción violenta, hay premeditación), cada uno tuvo su rol –golpes a los amigos, barrera humana para que no ingresen a ayudar a Fernando–, y todos los golpes de los miembros de la patota ocasionaron la muerte, de manera tal que se unifican las penas, y no zafarían los dos que no golpearon, Luciano Pertossi y Ayton Viollaz, pero que arengan y filman.“Matenlo al negro de M…”, había dicho Ayton Viollaz, según los testimonios de amigos de Fernando Báez Sosa.