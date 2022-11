La Cámpora fulminó a Alberto y busca polarizar con CFK-Macri

Y fustigó: “Ahora si el peronismo no va a afrontar sobre cómo va a dar la discusión sobre los salarios, es lógico que una fracción importante de la ciudadanía no entienda que está siendo el gobierno. A esto se le suma los problemas importantes que tiene la coalición de gobierno entre las distintas partes que lo forman. Eso no ayuda a que la ciudadanía tenga en claro que está haciendo el gobierno”.