Ex premier británico fulmina The Crown: "Absoluta basura"

Todo indicaría que la serie retrató una reunión de 1991 entre Charles y John Major, el predecesor de Tony Blair, en Highgrove, en la que ambos hablan sobre el futuro de la monarquía por fuera de la Reina Isabel II.

De la misma forma en la que Carlos intentara obtener el apoyo de Blair después de las elecciones generales de 1997, mientras asegura su plan para casarse con Camilla.

Major escribió una carta al diario Daily Telegraph, expresando su malestar del lanzamiento de esta serie, alegando al duelo que actualmente atraviesa la familia real, tras el deceso de la longeva monarca de 96 años:

Será profundamente doloroso para una familia que todavía está de duelo por la misma persona en cuya vida se fundó todo el drama [...] La ficción no debe exhibirse como un hecho Será profundamente doloroso para una familia que todavía está de duelo por la misma persona en cuya vida se fundó todo el drama [...] La ficción no debe exhibirse como un hecho

The Crown: Del ex Primer Ministro a Judi Dench, se aboga por salvaguardar la realeza

Por su parte, Netflix salió en defensa de The Crown, recalcando que se trata de una ficción dramatizada, pero este ex primer ministro no fue el único que se levantó en contra del popular drama británico.

La Dama Judi Dench escribió una carta a The Times, pidiéndole a Netflix que inserte un descargo de responsabilidad en The Crown, para adelantarle a la audiencia que la serie es un drama ficticio, y no algo basado en hechos reales.

Dench detalla en su carta que esta propuesta de disclamer sería una señal de respeto por la fallecida Reina, en orden de salvaguardar el duelo de los royals y de mantener simpatías con el pueblo británico:

El tiempo ha llegado para Netflix de considerar esto (por el bien de una familia y una nación tan recientemente afligida) como una marca de respeto a la soberana que sirvió a la gente tan devotamente durante 70 años, y así preservar su reputación a los ojos de los suscriptores británicos El tiempo ha llegado para Netflix de considerar esto (por el bien de una familia y una nación tan recientemente afligida) como una marca de respeto a la soberana que sirvió a la gente tan devotamente durante 70 años, y así preservar su reputación a los ojos de los suscriptores británicos

