Un joven que denunció a L-Gante cambió su declaración

En las últimas horas se conoció la nueva declaración testimonial de Lautaro Duarte, el joven de 18 años que acusó al cantante de haberlo agredido cuando le pidió una foto en 2022. De aquella acusación, quedó emitida una orden de restricción perimetral que perjudicó al músico.

Sin embargo, el joven admitió haber dado un falso testimonio y explicó que lo obligaron a declarar eso. Esta vez en su nuevo testimonio, Duarte dijo que, en medio de su internación, conoció al abogado Leonardo Sigal y este le aconsejó inculpar al artista para elevar el caso a juicio y sacarle una gran suma de dinero.

L-gante-PASO-testimonio (1).jpg En detalle, las declaraciones del joven que hace varios meses acusó a L-Gante (Foto: Declaración testimonial / Poder judicial)

“Mi abogado me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma, así la causa se elevaba a juicio era más rápido e iba a ganar más. En ese momento estaba mi papá Nicolás Aranda y le dio 10 mil pesos. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante”

Cuando se le preguntó porque decidió cambiar su declaración,comentó que le agarró culpa. “A mí me pareció ver a L-Gante pero no era”

