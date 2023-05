Kirchnerismo contra CSJN: San Juan, Tucumán todo suma a CFK

https://twitter.com/Kicillofok/status/1656101494762905600 El mismo Partido Judicial que persigue y proscribe a Cristina, que no avanza en la investigación del atentado, que encubre a los que lo planearon y financiaron, ahora prohíbe al pueblo de San Juan y Tucumán elegir a sus gobernadores. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 10, 2023

##Carlos Castagneto (Director general AFIP):

"La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan es un atropello a nuestra democracia. Intervenir una elección no debe ser una posibilidad. Esta decisión está alineada con las manifestaciones públicas de miembros de la oposición. Las y los argentinos necesitamos una Corte comprometida con valores democráticos y que no interfiera con la libertad ciudadana. El pueblo debe poder elegir a sus representantes. Esta decisión está alineada con las manifestaciones públicas de miembros de la oposición. Las y los argentinos necesitamos una Corte comprometida con valores democráticos y que no interfiera con la libertad ciudadana. El pueblo debe poder elegir a sus representantes."

##Eduardo Valdés (Diputado nacional FdT):

Este fallo tiene que ver con una advertencia a Cristina. Si se presenta Cristina van a hacer lo mismo que hicieron hoy. Por eso, frente a este fallo tenemos que multiplicar la militancia. Hay que jugar a fondo, la candidata tiene que ser Cristina. Este fallo tiene que ver con una advertencia a Cristina. Si se presenta Cristina van a hacer lo mismo que hicieron hoy. Por eso, frente a este fallo tenemos que multiplicar la militancia. Hay que jugar a fondo, la candidata tiene que ser Cristina.

##Fernando Cibeira (ElDestapeWeb):

"Por lo general, la Corte Suprema sostiene que las controversias electorales provinciales corresponden a la justicias provinciales, dado que en un régimen federal cada jurisdicción establece su propio sistema electoral. Pero hay antecedentes recientes en los que la Corte intervino. Por ejemplo, no le permitieron presentarse a Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013 -lo citaron como antecedente en el fallo de ayer- y al riojano Sergio Casas y el rionegrino Alberto Weretilneck en 2019. Lo insólito de este caso fue la espera hasta último momento para pronunciarse, cuando el proceso electoral está en marcha y el Correo Argentino ya envió las urnas a cada lugar. En el caso de San Juan, la impugnación ingresó el 10 de abril y la Procuración dictaminó apenas tres días después. Es decir, la Corte tuvo casi un mes el expediente en un cajón."

##Irina Hauser (Página/12):

"En este afán prácticamente de cogobernar --incluso como reacción al juicio político en su contra-- el presidente del tribunal, Rosatti, hasta opinó el mismo día de economía al hablar en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde dijo que "debería llamarnos la atención la expansión incontrolada de emisión monetaria". Con la misma lógica le habían dado una medida cautelar al gobierno porteño donde fijaron un 2,95% de coparticipación sin explicar de dónde sacaron ese número."

##Mario Wainfeld (Página/12):

"La tardanza es taimada, todo lo indica. Los jueces cajonean expedientes, los deciden a destiempo. Trabajan “a reglamento”, cobran sueldo como si fueran reyes. Eluden impuestos como ciertas elites. Los plazos para una cuestión institucional tan seria distan de ser eternos. Son cortos y perentorios. Procrastinar es la jactancia de los irresponsables. Los jueces deben actuar con celeridad y sensatez (dos caras de la misma moneda) haciéndose cargo de su eventual desidia. Carlos Rosenkrantz retractó su criterio expresado un juicio análogo en el que se debatía la re-elegibilidad del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck. Pocos años atrás. No es ilícito pero es extraño, dudoso o hasta sospechoso en el actual contexto. Los dictámenes de la procuradora fiscal Laura Monti aconsejaban rechazar las cautelares. No son vinculantes para la Corte Suprema pero evidencian que estas cuestiones jurídicas son opinables, polémicas. Lo innegable es que la Corte interfirió en procesos que caminaban bien, sin excusas para sus demoras o sus chicanas que (como rezan los proverbios) no son justicia."

