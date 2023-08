JxC: Causas del fracaso, el rol de Macri y cuál no debería ser la estrategia

"La oposición no entendió el contexto, no pudo contenerlo, no trabajó para dividir el enojo que se se encaminó hacia Milei", dijo Catterberg en diálogo con el canal LN+. Consideró que cómo quedó planteada la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta explica parte resultado que obtuvo JxC.