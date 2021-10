JxC acusa al Frente de Todos de "cómplices" de los ataques

cabandie en bariloche.jpg El legislador rionegrino recordó que Juan Cabandié habló de "comanejo en la zona" y afirmó que "por eso terminan pasando las cosas que ocurren".

Lamentó que no hayan podido haber llegado a un acuerdo en la legislatura para este pedido, sin embargo, remarcó que se repudió la violencia. "Claro que desde el Frente de Todos, siempre buscando los términos más cómodos políticamente, pero la comunicación en el Poder Ejecutivo salió, además de la declaración", dijo Martín.

"Desde mi punto vista, el Poder Ejecutivo Nacional, que es el principal responsable, para mi tiene que disponer los medios idóneos, necesarios y suficientes para el cumplimiento efectivo de ley en El Bolsón y en Mascardi también", aclaró y agregó: "después el gobierno provincial lo que tiene que hacer es acompañar y jugar más decididamente a favor de la ley".

Denunció: "Intuyo que las razones por las que no están actuando como deben, tiene que ver con las maneras de administrar el gobierno nacional el látigo y la chequera".

Respecto a cuál es el camino que seguirá Juntos por el Cambio desde Río Negro, el legislador dijo que "no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir visibilizando el tema, decir que hay un renunciamiento a la soberanía en la zona del Mascardi por parte del gobierno nacional. En nuestra agenda electoral, Tortoriello tiene muy presente el tema y, si los rionegrinos lo eligen, irá al Congreso de la Nación a seguir peleando para que finalmente haya orden y paz".

soria odarda.jpg Desde Juntos por el Cambio afirman que los rionegrinos, Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, y Magdalena Odarda, titular del INAI, parecen "vivir en una realidad paralela".

También mencionó a los Ministros de Justicia de la Nación (Martín Soria) y a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Iindígenas (Magdalena Odarda) que son rionegrinos, "parece que vivieran en una realidad paralela, uno no escucha declaraciones coherentes sobre estos hechos. No hablan nunca de delitos, si no de interculturalidad y de vaya a saber cuánta otra cosa ideológica tienen dando vuelta desconociendo el delito. Es lamentable", concluyó Martín.

Carrió, en Bariloche

Elisa Carrió arribó a Bariloche esta semana para respaldar a los candidatos de Juntos por el Cambio en el norte de la Patagonia, y en su paso habló de los atentados incendiarios, del pedido de fuerzas federales del gobierno provincial y la desestimación de hacerlo de parte del gobierno nacional.

Dijo que "la violencia es un delito desde el punto de vista del estado de derecho y no puede ser consentida. Una cosa son los pueblos originarios, otra es el derecho a su identidad y otra es la violencia y la toma", y remarcó que "a mi no me van a venir a contar la diferencia entre quienes usan a los indígenas para construir un proyecto privado, que puede ser lavado del dinero, del derecho de los pueblos originarios a su propia tierra. Siempre hay que ver qué negocio está detrás y acá hay un corte geopolítico”.

Y, por último se refirió a Magdalena Odarda, quien hoy preside el INAI, pero quien supo ser referente de las alianzas partidarias de Carrió en Río Negro. Acerca del rol que está cumpliendo dijo que "la vida es un tren, la locomotora está y soy yo, algunos se suben o se bajan. Pero la locomotora sigue hasta la República y nadie pudo pararla, los que se bajan del tren es problema de ellos" y resaltó que Odarda "tuvo la gentileza de no hablarme más, al igual que Margarita Stolbizer".