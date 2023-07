Tal como informó Urgente24, legisladores y candidatos de la lista La Fuerza del Cambio que acompañan la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich salieron a enfrentar a Rodríguez Larreta por las " distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio" que "no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio".