Sobre la interna de JxC, González apuntó al recorte que hizo Larreta de la brecha que lo separaba de Bullrich, que llegó a ser el triple del valor actual.

federicogonzalez-jxc.jpg

"A Larreta se lo nota mejor plantado, ya no parece tanto que está simulando, y hay una maquinaria de asesores y a veces eso funciona", consideró. "En general, las cosas que dice causan algún efecto. Se centra mucho en 'lo que hicimos y lo que vamos a hacer', todos los días tira alguna propuesta. Eso algún efecto produce", completó.

No obstante, González estimó, en vista de los resultados de sus encuestas, que será Patricia Bullrich la que ganará la interna.

En cuanto la interna de UP, González dijo que no ha habido cambios "estructurales" en la composición de su intención de voto, pero que Juan Grabois consigue en esta medición "un poquito más".

En esa línea, no descartó que el dirigente social y retador de Sergio Massa en la PASO oficialista "vaya mejorando y saque un porcentaje mayor".

"Me baso en que lo escucho a Grabois y no es un loquito, es un pensador de la política. Yo no se si está en el podio de los 2 o 3 que mejor piensan la política, más allá de la ideología. Es muy didáctivo y concreto. No es un chamuyero", lo destacó.

federicogonzalez-up.jpg

"Grabois tiene esa veta del humanismo cristiano que trasluce que él no está ahí por eso que dicen que que es el gerente de la pobreza. Para mí, trasluce un genuino interés por los argentinos que la pasan mal", agregó.

"No es un tema menor", dijo y no descartó que en esa interna pueda darse "una sorpresita", aunque eso no supone que Massa pierda la competencia.

González ponderó la capacidad de comunicación de Grabois e hizo una curiosa comparación. "A la primera que se lo escuché fue a (la modelo y conductora) Pampita, que dijo 'yo traspaso la pantalla'. Lo escuchás a Grabois y es el traspaso de la pantalla, que te habla desde una convicción que no te está verseando. Habla bien, explica bien", concluyó.

