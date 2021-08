Según analizó Juan Grabois, de eso depende que se mantenga la paz social en el país, y reclamó la aplicación urgente de una política asistencialista para todas las personas en edad laboral que no tengan ingresos fijos. “La radiografía de la crisis nos muestra niveles de pobreza e indigencia insoportables para cualquier sociedad, una situación que requiere medidas correctivas urgentes”, alertó.

La masiva movilización que se espera para mañana de las organizaciones nucleadas en la UTEP tiene que como lema el reclamo de “tierra, techo y trabajo”.

“El programa de los candidatos de todas las fuerzas políticas tiene que ser claro en sus propuestas de cómo superar la catástrofe que vivimos y reconstruir la Argentina”, sostuvo Grabois.

No es la primera vez que el dirigente social le hace un reclamo público o cuestiona al Gobierno. En mayo pasado, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) había cuestionado duramente la ampliación de la Tarjeta Alimentar anunciada por Alberto Fernández en esos días.

“Consolidar la Tarjeta Alimentar como política emblema del gobierno es un error económico, social y cultural”, aseveró Grabois en ese momento.

“La Tarjeta Alimentar es una decisión un tanto improvisada que definió un conjunto funcionarios encerrados en una oficina ”, agregó el líder social e insistió con que la medida “está guiada por sentimientos nobles, pero carga un enorme desconocimiento de la realidad”.

“Vemos con tristeza cómo nuestro gobierno comete errores permanentes por una incomprensible ceguera”, opinó en ese momento.

cristina-kirchner---juan-grabois.jpg Cristina Kirchner y Juan Grabois, en un encuentro tiempo atrás en el Patria.

¿Rompe con el Frente de Todos?

Pero, también, en los últimos días se habló de cierto malestar de Juan Grabois por la escasa participación de los movimientos sociales en las listas de precandidatos a las PASO.

Una de las versiones que trascendió es que ante la negativa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ubicar a los candidatos de Grabois, llevó a que el dirigente del MTE se levante de la mesa de negociaciones 48 horas antes del cierre de listas del pasado 24 de julio y que amenazara con romper su alianza con el Frente de Todos.

"Nosotros como Frente Patria Grande seguimos siendo parte del Frente de Todos y seguimos luchando porque haya representación de los trabajadores más pobres y las personas que han sufrido en carne propia las múltiples exclusiones que produce este sistema, con una visión latinoamericanista que se defiende con el cuero como hicimos en las misiones internacionales. Si yo no puedo cumplir esa misión, no siento que pueda aportar mucho a la política institucional. No nos ha ido bien por ahora y nuestro espacio deberá hacer una evaluación colectiva", dijo el dirigente social cuando el portal Infobae le consultó si rompería con el FdT.

Lo cierto es que, según esta versión, el malestar de Grabois obedecía a que Cristina Kirchner, a quien responde políticamente, no priorizaba a los referentes del Frente Patria Grande, del cual él es una de sus cabezas visibles. Ese espacio político, que se integró al Frente de Todos, está formado por cuatro agrupaciones de izquierda: Vamos, Nueva Mayoría, el Movimiento Popular La Dignidad y Tres Banderas, este último que responde orgánicamente a Juan Grabois.