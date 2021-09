"No las comparto", dijo Funes de Rioja sobre la afirmación de la diputada massista Cecilia Moreau, quien había dicho: "Si siguen especulando, lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y clausurar las sucursales".

En relación a la suba de precios, dijo que las empresas no son “la causa” sino quienes sufren las “consecuencia de la inflación”. “La inflación es multicausal, obviamente también tenemos una inflación internacional además de la propia. Pero la agenda con el jefe de Gabinete no fue hablar del tema precios, sino hablar de un diálogo por el crecimiento. No hablamos del corto plazo”, concluyó.

En tanto, el dirigente industrial expresó que en la reunión con Manzur tampoco se habló del proyecto de cambios en la ley laboral que la entidad empresaria expuso tiempo atrás.

"No es una reforma laboral, sino una modernización para las nuevas realidades y la reactivación económica del país. Eso estará en la agenda 'de futuros encuentros' y el Gobierno y el Parlamento serán los que decidan", agregó Funes de Rioja.

Reactivación

Ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada, afirmó que se deben “generar condiciones” para transformar la reactivación industrial y anticipó que el sector tendrá un “crecimiento” del 8% en este año.

El también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) reconoció que, aunque no se puede hablar de “homogeneidad”, la reactivación económica se hace sentir en diversos sectores. “Hay realidades de sectores productivos. No es homogéneo, es heterogéneo. (Hay) sectores que no reactivan de la misma manera y otros que están reactivando. Creemos que la reactivación, que se está dando, y que va a llevar a un crecimiento de la actividad industrial del 8% en promedio, puede generar condiciones para un crecimiento a futuro que hay que hacer sustentable”, señaló.

Funes de Rioja desmintió que en la reunión con Manzur se haya hablado de “corto plazo” como la inflación o temas como la reforma laboral, que él prefirió mencionar como “modernización laboral”.

“Hemos hablado de la situación general de la industria y quería convocarlo a tener una reunión con el comité de presidencia de la UIA. Tenemos la percepción que en este contexto internacional y teniendo en cuenta los sectores que se han reactivado, lo hemos dicho más de una vez, queremos transformar esta reactivación en crecimiento. Tenemos ideas, sugerencias, desde todo el país, dado que la UIA es federal y aspira a un modelo de desarrollo inclusivo”, aclaró.