James Cameron visitará Argentina, fans a lo Taylor Swift  

Un referente ambiental

James Cameron es un incansable activista medioambiental, colaborador del programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, inversor en empresas sostenibles y un referente internacional en materia de regeneración de los océanos.

Apasionado por la sustentabilidad, creó la Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

image.png James Cameron siempre fue fanático y defensor del medioambiente.

Su película Avatar, que tendrá cuatro secuelas previstas para los próximos años, es una alegoría sobre la conexión entre los seres vivos y la naturaleza, y una crítica a la explotación irresponsable de los recursos naturales.

Una visita a Jujuy

Además de participar en el foro, Cameron viajará a la provincia de Jujuy para conocer de primera mano el desarrollo productivo sustentable de esta provincia vinculado con el despliegue en materia energética: el parque fotovoltaico más extenso de América Latina.

image.png Se viene crossover con Jujuy.

El exitoso cineasta, productor e incansable activista medioambiental, estaría llegando a Jujuy en la mañana del 8 y dedicarle toda la jornada a cumplir sus visitas. No se descarta una reunión con el gobernador Gerardo Morales y la ministra de Ambiente y Cambio climático, María Inés Zigarán.

Una oportunidad para concientizar

“La industria audiovisual tiene un rol incuestionable a la hora de concientizar sobre los desafíos que enfrentamos. Cameron es uno de los ejemplos vivos más relevantes en esta materia: promover el cuidado del medio ambiente, impulsar formas de producción sustentable, y ayudarnos a todos a convertirnos en constructivos transformadores de nuestro entorno ”, comentó Jorge Brown, Vicepresidente de Advanced Leadership Foundation y Presidente del Global Institute for the Future of Tourism.

image.png

Brown agregó que “el foro es una oportunidad única para generar un espacio de diálogo, intercambio y aprendizaje entre los distintos actores que tienen un rol clave en el desarrollo sostenible de nuestro país y de nuestra región ”.

Entradas agotadas

Las entradas para el foro se agotaron en pocas horas, lo que demuestra el interés y la expectativa que genera la visita de James Cameron en la Argentina. Sin embargo, el evento será transmitido en vivo por las redes sociales y por el canal de YouTube de la Fundación Advanced Leadership.

image.png

Así, tanto los fans del cine como los del medio ambiente podrán disfrutar de la presencia de uno de los artistas más influyentes y comprometidos de nuestro tiempo.

