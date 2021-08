¡Indignado! Fernández habló de Flor Peña y negó a empresario

alberto fernandez.jpeg Alberto Fernández habló enojado sobre lo ocurrido con Flor Peña y la pareja de Sofía Pacchi.

La explicación

La defensa del presidente a lo que el llama "mentira" es la siguiente: "No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente".