¿Humo o realidad? En la ola Colapinto, Daniel Scioli dice que negocia regresar la F1

Requisitos para Grado 1

Las licencias de circuito van desde el Grado 1 (la categoría más alta) hasta el Grado 6 (la categoría más baja), con varias subcategorías en el medio. Se requiere una licencia de Grado 1 para realizar una carrera de F1.

La pista en sí debe cumplir con varios estándares y las instalaciones que lo rodean también deben cumplir con diversos requisitos mínimos.

Para Grado 1 se deben realizar inspecciones obligatorias para ratificar la licencia de una pista, y cuanto mayor sea la nota requerida, mayor será la tarifa que deberá pagar el circuito. Actualmente hay 37 circuitos (y 45 diseños en total en esos circuitos) en 24 países que tienen licencia para celebrar un gran premio de Fórmula 1.

En términos generales, la categoría Grado 1 se distingue por el peso de los vehículos que van a competir en un circuito en relación con la potencia que producen. Los coches de F1 producen alrededor 1.000 CV y pesan al menos de 749 kg.: relación peso/potencia inferior a 1kg.

Las rectas no pueden tener más de 2 km, y las pistas deben tener al menos 3,5 km de longitud en total.

Las pistas permanentes deben tener al menos 12 metros de ancho en todos los puntos.

La parrilla de salida debe tener al menos 15 metros de ancho, y el ancho de la pista debe mantenerse en la primera curva para minimizar el riesgo de accidentes en la primera vuelta.

La primera curva debe tener un cambio de dirección de al menos 45º, con un radio inferior a 300 metros.

Las posiciones de la parrilla deben estar separados por 8 metros. La FIA dice que la línea de salida debería "preferiblemente" estar a al menos 250 metros antes de la primera curva.

El pitlane debe tener al menos 12 metros de ancho y ser adyacente a la recta de salida y llegada. Los puntos de entrada y salida de boxes no pueden interferir con la trazada normal de la pista para que los coches no se choquen al reincorporarse saliendo de boxes.

La pendiente de la recta de salida y llegada (recta principal) no puede superar el 2%, y no debería cambiar en zonas de frenado a alta velocidad o en curvas con un alto nivel de aceleración.

El peralte (curva en bancada) no debe exceder los 5,7º, aunque la FIA permite "posibles excepciones en casos especiales".

Se necesita una barrera para absorber la energía de un monoplaza que llega descontrolado a gran velocidad, o un área de salida para dar a los pilotos espacio para recuperar el control (pueden variar de 30 a 100 metros de profundidad, dependiendo de las velocidades de giro previstas en cualquier sección de la pista).

Todas las superficies de la pista, barandillas, barreras de neumáticos, vallas, bordillos, desagües, caminos de servicio, escapatorias de grava y barreras deben revisarse y mantenerse regularmente. También es necesario instalar una protección adecuada de las áreas de espectadores y las tribunas.

La FIA dice que las pendientes deben estar entre 0.9 y 1.7º medidos de un lado a otro o desde el centro del circuito hasta cada borde para que el agua de lluvia drene correctamente.

Es necesario un centro médico permanente que debe incluir al menos 2 médicos competentes en reanimación y al menos 2 cirujanos. Uno debe ser hábil en el tratamiento inicial de quemaduras y otro debe ser capaz de gestionar lesiones de columna y conmociones cerebrales. Varios miembros del equipo médico deben hablar bien inglés y todos deben tener experiencia en el trato con pacientes traumatizados.

La FIA tiene una fórmula para calcular el número máximo de coches (N) que pueden participar en una carrera en función de la longitud (L) y la anchura (W) del circuito, la duración de la carrera (T) en sí y la categoría de coches (G) que compiten en ella. A todos estos factores se les asigna un número de coeficiente basado en dónde se encuentran dentro de las tablas específicas de la FIA, y luego se multiplican los números para tener una respuesta final.

La fórmula es: N = 0.36 x L x W x T x G.

La FIA también deja claro que los carteles publicitarios alrededor del exterior de la pista deben ser estables y seguros, y no deben interferir con la visibilidad de los pilotos, oficiales o comisarios de ninguna manera.

No se permite que las superficies de las pistas tengan anuncios, y cualquier anuncio en las escapatorias no debe reducir la resistencia al deslizamiento que frena a los coches en caso de una colisión.

Las áreas públicas accesibles para los aficionados deben atender a los visitantes con discapacidad. Como mínimo, la FIA sugiere instalar un área de observación designada para espectadores con discapacidad, instalaciones sanitarias especializadas, lugares de estacionamiento reservados y caminos pavimentados que permitan a las personas en sillas de ruedas moverse.

Semejante desafío ¿no exigiría un management profesional?

La Fórmula 1 corrió en Argentina hasta 1998, con triunfo de Michael Schumacher. En 2012, se intentó mudarla a Mar del Plata (Scioli era el gobernador bonaerense), pero no prosperó.

Scioli posteó:

"Reunión con Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1 y Torben Olsen, el jefe de Desarrollo y Carreras. Junto al presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, y Felipe Mc Gough, pusimos en marcha el proceso para que vuelva la F1 a la Argentina".

"Mucho trabajo por delante, para la preparación de un evento tan exigente, sofisticado y prestigioso como este, que requiere de una serie de evaluaciones y requerimientos múltiples".

Franco Colapinto

Mientras todo esto ocurría en Sao Paulo, en la pista el piloto argentino de Williams Racing, Franco Colapinto, intentaba posicionarse para el inicio del Gran Premio a disputarse el domingo 03/11. Pero la clasificación debió suspenderse por lluvia.

El cronograma en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, ahora es el siguiente:

07:30 / Clasificación.

12:30 / Carrera.

El GP de Brasil es televisado por Fox Sports y transmitido a través de la plataforma de streaming Disney + Premium, que se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play. También se puede acceder a F1TV, el servicio que ofrece la Fórmula 1 y que cuesta US$7,99 por mes o US$70 el pack anual.

Colapinto se sinceró: "Es una lástima que me haya pasado esto este fin de semana, me está costando mucho. Ayer (viernes 01/11) fue un día difícil, la verdad es que estaba bastante triste, hoy estoy mucho mejor. Me levante con buen ánimo, hay mucha gente alentando y me dan muy buena energía”... pero la lluvia impidió correr.

Mensaje al numeroso público argentino presente: “Gracias por venir, es algo muy lindo todo el apoyo que estoy recibiendo. Gracias a ellos estoy acá”.

