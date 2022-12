Horacio Rosatti: "No me sonrojo si hablan de una Corte fuerte"

“Para no formar parte del problema y aportar a la solución, necesitamos seguir construyendo un Poder Judicial fuerte. Yo no me sonrojo cuando se habla de un Poder Judicial fuerte y una Corte Suprema de Justicia fuerte, al contrario. Necesitamos que los tres poderes de la República sean fuertes. En las sociedades desarrolladas los tres poderes del Estado son fuertes y no hay un inconveniente porque se asume que la sociedad es más fuerte que los tres poderes del Estado y la sociedad es en definitiva quien debe controlar a los funcionarios estatales. La fortaleza del Poder Judicial está en su independencia y esa independencia se traduce en la no transabilidad, no negociabilidad de nuestras decisiones. Eso para nosotros es fundamental. Muchas veces nos preguntan: ¿no piensan en las consecuencias de sus decisiones? Sí, pensamos. Cuando me preguntan esto digo: caso quienes no hay podido resolver el problema antes de judicializarlo ¿no piensan en las consecuencias?”.