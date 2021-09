Cuando quisieron cerrar las escuelas, dijimos que no. Y la evidencia nos dio la razón. No había contagio en las aulas. El resto, empezando por la provincia de Buenos Aires, no escuchó esa evidencia y condenó a los chicos a no tener clases durante un año y medio Cuando quisieron cerrar las escuelas, dijimos que no. Y la evidencia nos dio la razón. No había contagio en las aulas. El resto, empezando por la provincia de Buenos Aires, no escuchó esa evidencia y condenó a los chicos a no tener clases durante un año y medio