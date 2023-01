Herencia de Martín Llaryora va cerrando: Quién se la queda

https://twitter.com/pichi_oficial/status/1616536900382388225 Hoy presentamos la Copa de los Clásicos, que tendrá tres grandes partidos de equipos cordobeses, arrancando mañana con @Belgrano - @CATalleresdecba en el #Kempes.

Un desafío seguir jugando con público de ambas instituciones, para seguir demostrando que en Córdoba podemos hacerlo pic.twitter.com/s3EYaNeP9J — Héctor Pichi Campana (@pichi_oficial) January 20, 2023

Entre los tres, la ronda de candidatos pareció cerrarse, dejando un poco más atrás nombres como el del secretario de Transporte, Marcelo Rodio. Este último perdió casilleros y no fue parte de los últimos actos de campaña junto a Martín Llaryora.

En contrapunto está Daniel Passerini. El viceintendente parece estar muy cerca de abrochar la candidatura y sería el precandidato con mayor apoyo del intendente actual.

Passerini fue un actor constante en casi todas las presentaciones recientes de Martín Llaryora. Además, es uno de los precandidatos con mejor imagen entre los vecinos, algo no menor tras una gestión que comunicacionalmente se encolumnó siempre detrás de la figura de Llaryora, generando algunas sombras sobre el resto de los nombres.

Al respecto, Passerini tuvo un impulso importante el último fin de semana. Una imagen lo llevó aún más allá en el clásico de verano entre Talleres y Belgrano.

Passerini.jpg Martín Llaryora se define entre Passerini, Campana y Siciliano.

El encuentro, patrocinado por la Municipalidad de Córdoba, tuvo una breve premiación para el ganador (Talleres), en la que estaban presentes Passerini, Siciliano y Campana, este último en territorio propio (Estadio Mario Alberto Kempes). Allí, el encargado de entregar el trofeo a los vencedores fue el propio vicenintendente, que con ese simple gesto se anotó una victoria justo al frente de sus contrincantes.

En el peronismo, la entrega del trofeo fue leído como una confirmación del favoritismo y el liderazgo. Más aún teniendo en cuenta que los otros dos precandidatos habían trabajado fuerte en la organización del partido.

No obstante, tanto Campana como Siciliano no van a darse por vencidos. El ex basquetbolista cuenta con el apoyo de la “vieja guardia” peronista, esa que hoy gobierna la provincia junto a Juan Schiaretti.

https://twitter.com/miguelsiciliano/status/1616961673897873409 ¡La Copa Clásicos de Córdoba es una fiesta!



Y la estamos disfrutando en familia, con la presencia de las dos hinchadas, de @CATalleresdecba y @Belgrano.



¡#CórdobaCapital es una vez más la capital de grandes eventos deportivos! #ClasicosCBA23 pic.twitter.com/BPkYfsyBqD — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) January 22, 2023

Por parte de Miguel Siciliano, el soporte es local, con muy buena percepción entre la planta de empleados (más de 10 mil). Esto último lo pone en una posición expectante ya que, además de ello, es un hombre muy cercano a Martín Llaryora, al igual que Passerini.

Al respecto, se espera que las definiciones de Martín Llaryora lleguen en las próximas horas. La intención del candidato a gobernador es que su sucesor sea el que más votos arrastre a la hora de pensar en una elección local pegada a la provincial.

Si bien todavía no hay precisiones de fechas, es posible que suceda lo mismo que en 2019, cuando Schiaretti y Llaryora unieron boletas y se quedaron con todo en Córdoba. Aunque ello dependerá del nivel de imagen que tenga el acompañante elegido.

