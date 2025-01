"Hay 2 caminos, el PRO debe elegir cuál es el suyo" (La Libertad Avanza)

Al final del camino, terminó como suele finalizar en estos casos: 'El Jefe' comprando 'llave en mano' los armados que poseen los 'Barones del Conurbano'. La referencia es válida para comparar aquellos tiempos con estos tiempos por una razón fundamental: no hay distancia tan abrupta entre los métodos actuales y los pasados. Si hasta la mano de obra es, en diversos casos, la misma....

Si ya saltó Valenzuela, ¿Quién le sigue? La lista de nombres no tardó en llegar. Al menos en la provincia de Buenos Aires.

Entre quienes son 'los puros del PRO' están Soledad Martínez (Vicente López) y Ramón Lanús (San Isidro). No habrá en ellos movimientos en el corto plazo. La definición, en todo caso, será cuando se acuerde o no el 'armado global'. Si se rompe y no hay un frente común, entonces deberán tomar la decisión.

Lo mismo va para Guillermo Montenegro, el mandamás de General Pueyrredón. Cerca de ese esquema se anota Jaime Méndez, el intendente de San Miguel, que seguirá los pasos que dicte el jefe político del distrito, Joaquín De la Torre, hoy senador provincial del bloque Libertario.

En el interior de la provincia se han agitado los nombres de los intendentes de Pergamino, Javier Martínez; y de San Nicolás, Manuel Passaglia. En el caso de ambos, ninguno dará un paso solo porque las encuestas muestran que el Presidente tiene una alta imagen en sus distritos.

Sin embargo, es algo que se repite cada vez con mayor nitidez en las comunas. La figura de Javier Milei alcanza niveles muy altos de popularidad, que se asemejan a la de los jefes locales. Lejos asoman Axel Kicillof y CFK. Justo es decirlo: para el peronismo cosechar más allá del Conurbano es cada vez más complejo.

En la Casa Rosada están atentos a las propias internas que existen en las comunas. Hay más de un vínculo con los versátiles alcaldes, quienes suelen prometer protección a cambio de no ser molestados en sus distritos. Si se pone la lupa en movimientos recientes, se deduce que el gobierno nacional ya estableció líneas con varios. La seguridad suele ser un buen argumento para compartir actos en conjunto que demuestran la buena sintonía. Y la seguridad también puede ser un elemento de confrontación, como el que se vive por estas horas entre la Ciudad Autónoma y la Provincia.

Massa-y-Marinucci.webp

Inseguridad: el caso Marinucci

Hace rato que el corredor oeste del GBA se convirtió en una fábrica de episodios delictivos. Muy cerca de la avenida General Paz acaba de ser asaltado el flamante ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, a quien abordaron cuando salía de cenar con su familia el día de su cumpleaños en un restaurante de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Extrañamente se dijo que los delincuentes estaban vestidos de policías. Raro, porque las imágenes que se observaron después no reflejan esa indumentaria. ¿Mensaje a Javier Alonso? Los cuestionamientos al ministro de Seguridad bonaerense no son propiedad sólo de su par de CABA, Waldo Wolf. Los tiene, sobre todo, de su propia fuerza política.

La víctima del asalto llegó al gobierno de Kicillof tras la salida de Jorge D´Onofrio. El Ministerio es un reducto de Massa en el gobierno de Kicillof. Es más, los críticos de Massa dicen, de manera socarrona, que en realidad es un ministerio de Malena Galmarini. El desembarco de funcionarios que trabajaron a la par de ella es notorio. También la influencia que pretendió tener el referente de Massa en Moreno, Damian Contreras.

Un veterano dirigente preguntó si Axel Kicillof había tomado en cuenta que estaba nombrando a alguien como Marinucci, quien hace política desde siempre en Morón, en el mismo momento que el intendente del distrito (Lucas Ghi) se ha volcado para ese sector de la interna pejota luego de pelearse con Martín Sabatella. ¿O será que Ghi está pensado en una jugada un poco más riesgosa? Por ahora, es un misterio.

El Oeste se puso tan 'picante' que hasta se dan casos que traen recuerdos de las aventuras de Aldo Rico cuando gobernó San Miguel y salía en su camioneta a recorrer el territorio. En más de una oportunidad fue él mismo quien se encargó de detener a delincuentes con las “manos en la masa”. Acaba de suceder algo similar en Ituzaingó cuando el secretario de seguridad del distrito, Tony Rosendo, encontró robando a un delincuente en un negocio y lo detuvo personalmente. El distrito gobernado por Pablo Descalzo es el mismo que fue noticia a finales del año pasado porque compró patrulleros y cuando hicieron el acto de entrega a la Policía Bonaerense llegó la orden del ministro que nadie fuese a recibirlos. En Ituzaingó apoyan al gobernador.

Axel Kicillof deshoja la margarita. Desde Monte Hermoso, CFK envió el mensaje que ella no se interpone a que le aprueben el Presupuesto 2025 al gobernador. Eso implicaría no sólo la 'ley de leyes', sino una serie de medidas que incluyen hasta la reelección de los legisladores. Está claro que la ex Presidente pretende enfocarse sólo en confrontar con Milei. Un cetro que no quiere abandonar el gobernador.

Por estas horas, él mostrará que el deterioro de las rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires es pura responsabilidad de Javier Milei. Se cansó de ser criticado por el mal estado de las carreteras que él reclama “abandonó el gobierno nacional”. Por debajo de estas pujas se cuecen habas. ¿Es cierto que desde el Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires están con la idea de adelantar la renovación de las licencias de bingos? Muchas de ellas vencen recién en 2027.

El apuro respondería a sumar financiación ante los avatares de probables confrontaciones internas. Consecuencias lógicas del loteo de un gabinete que, por ahora, no logra la pureza que requeriría el nacimiento del 'Axelismo'.

