Habló la chica agredida por el kirchnerista José Schulman

Asimismo, la chica contó que el agresor solo le pidió disculpas después de que se enteró que todo había quedado registrado por las cámaras de seguridad, por lo que cree que sus disculpas no fueron sinceras.

Recordemos que José Schulman no solo insultó a la chica y la amenazó con "meterla en cana", sino que además le propinó una cachetada. Todo esto quedó registrado en las cámaras del lugar, que muestran al dirigente kirchnerista con una acitud muy violenta.

“Una no puede hacer nada, tenés que quedarte callada porque te mata si no. No me dio tiempo a nada”, agregó la víctima.

Además, Valdéz contó que tras la agresión llegó un chofer y José Schulman se subió al micro y no se quería bajar. Entonces llamaron a la policía y el agresor no quería descender del vehículo y negó el episodio.

“En el único momento en que vino a pedirme disculpas fue cuando el oficial (de policía) le dijo que iban a mirar las cámaras de seguridad", dijo.

Y añadió: “Ahí abrió grande los ojos. Yo no las sentí sinceras, fueron más por obligación. Cuando vio que había cámaras no le quedó otra que pedir perdón porque se vio atrapado”.

Por último, la chica agregó que tras el incidente violento hizo la denuncia por lesiones leves ante la comisaría.