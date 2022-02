Quién es el kirchnerista escrachado por maltratador

Además, como defensor y militante de la intervención de Caamaño al frente de la AFI, considera que ella “interrumpió una serie de lógicas perversas de espionaje y persecución y también puso sobre la luz algunos de los archivos que se recuperaron”.

Entre otras cuestiones, el dirigente kirchnerista también fue uno de los hombres ultra K que convocó a participar de la marcha contra los integrantes de la Corte Suprema.

Y en ese sentido, en su cuenta de Facebook, el defensor de los Derechos Humanos dijo que hay que contra los miembros de la Corte fue para plantear “una mirada antimperialista sobre el lawfare y el máximo tribunal”.

Por último, y tras el escrache, trascendió que el dirigente kirchnerista fue víctima de delitos de lesa humanidad. Entre 1975 y 1977 sufrió un atentado terrorista, secuestros, detenciones, torturas y simulacros de fusilamiento, de acuerdo a su testimonio.

El dirigente kirchnerista José Schulman, secretario de la 'Liga Argentina por los Derechos Humanos' golpeó a una mujer en Santa Clara, ofuscado porque el colectivo demoraba mucho. pic.twitter.com/j2sHiO76jB — ALERTA 140 (@Alerta140) February 12, 2022

Qué fue lo que hizo José Schulman:

El jueves último, José Schulman insultó y golpeó a una empleada en la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar por las demoras en el micro que esperaba, y las agresiones quedaron grabadas.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se vio cómo Schulman le sacó fotos a la empleada de la terminal, la amenazó con “meterla en cana”, le recriminó que se rió y la golpeó.

Horas mas tarde, y luego de el video se viralizara en redes sociales, el kirchnerista pidió disculpas y se excusó diciendo que es "discapacitado motriz".

"Pasaron muchas horas de espera y eso me desencajó", explicó Schulman, invocando para su conducta un motivo puntual: "como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue lo que verdaderamente me ocurrió".

Además, admite que tuvo "una conducta reprochable" que "no tiene justificativo", y asegura haberse disculpado en un diálogo con la empleada de la empresa de transporte.