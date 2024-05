Guillermo Francos de punta contra ATE: "Patoteros"

"Me preocupa si hay una posición como la que se expresó de tratar de impedir el acceso al Presidente, de parte de ATE. Yo supongo que la provincia de Córdoba tomará las medidas que correspondan para que eso no pase. Me parece una expresión un poco patotera y antidemocrática", apuntó Francos a Cadena 3. Previamente, referentes de ese sector prometieron protestas en toda la ciudad durante el 25 de mayo.