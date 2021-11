Fuerte denuncia de la hermana de Elías Garay a la comunidad mapuche

Además remarcó que desde el entorno familiar del joven fallecido van a pedir justicia a su manera ya que "no sabemos si lo mató la comunidad esa para que él no contará cómo viven, cómo usan para obtener ganancias, nunca he escuchado que maten a un jefe de ellos, siempre pagan con su vida los que entran a compartir su lucha porque ven cómo un niño pasa hambre ahí adentro y por fuera sus referentes mapuches se mueven en vehículos", sentenció.