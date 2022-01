Se trata de la senadora Carmen Álvarez y su socio político, Sebastián García Díaz. Ambos dirigentes del PRO responden al ala comandada por Patricia Bullrich.

“Mi líder es Patricia Bullrich”, supo decir la senadora Carmen Álvarez en los días previos a las elecciones legislativas en declaraciones a Canal C. De este modo, dejó en claro a quien responde, al menos bajo su perspectiva.

Entrevista a Carmen Álvarez Rivero

Y si bien eso podría explicar la oposición a una movida motivada por Mauricio Macri, la correspondencia de Carmen Álvarez no sería el motivo fundamental. En efecto, el ala de Patricia Bullrich reconoce mucha desconfianza en estos dos dirigentes que fueron promovidos recientemente dentro del partido porteño en Córdoba.

Algunos aducen su ascenso inmediato a un “golpe de suerte”, y deslegitiman la voz de Carmen Álvarez como representante de la ex ministra de Seguridad de la Nación en Córdoba. Pero no por ello deja de ser real el vínculo entre la senadora y Bullrich.

De hecho, Carmen Álvarez y su socio pertenecían a otro partido hasta meses antes de las PASO 2021, donde la dirigente terminó como segunda opción de Luis Juez, acercada por la propia referente del PRO. Anteriormente, había militado para el partido local “Primero la Gente”.

Pero más allá de su ingreso abrupto y escalonado al PRO, la senadora no teme enfrentarse con el lider político del partido amarillo, en este caso mediante la crítica a la ley promovida por los legisladores que le responden. Junto a su socio, Carmen Álvarez fue más allá y pidió la derogación de la ley que aprueba las apuestas online en Córdoba.

Carmen Alvarez.jfif En el PRO, hasta las internas son confusas.

“Es imperdonable que la iniciativa haya salido del PRO, porque propusimos la agenda de la gente y esta ley es en contra de la gente; da la sensación de que le han hecho un servicio al Gobierno provincial”, aseguró Carmen Álvarez al respecto. De este modo, la grieta se extendería hacia adentro del propio partido porteño, aunque con límites muy difusos.

“No basta con decir que estuvieron mal y comernos la ley. Si la mayoría no quiere la ley, hay que derogarla. No me importa que esta acción política moleste dentro del PRO”, agregó la congresista Carmen Álvarez. Por su parte, García Díaz también criticó la medida.

“No al juego, al narco ni a la trata de personas. Levantamos nuestra voz ante las autoridades del PRO para que le llamen la atención a estos legisladores que trajeron zozobra a Juntos por el Cambio. Cuatro pícaros que presentaron este proyecto para beneficiar al peronismo y hacer que el costo político se diluya. Vamos a señalar la responsabilidad política de estos cuatro legisladores”, dijo el dirigente señalando a los legisladores.

“Hemos quedado heridos, no conocíamos a los legisladores por su perfil bajo, y al ver que la iniciativa surgió del PRO, nos liquidó. No queremos que el PRO quede marchado con este posible negocio”, concluyó el político. Y tal como lo expresó, la herida dentro del PRO Córdoba está abierta.

Carmen Alvarez Rivero y Sebastián García Díaz manifiestan su repudio al proyecto Juego Online

El interrogante principal que se plantea al respecto son los puntos de tensión reales. El desplante de Carmen Álvarez y su socio, ¿se trata de una movida avalada por Patricia Bullrich y en contra del ala macrista, o es simplemente una acción individual como lo indicaría la desconfianza del resto de los seguidores de la ex ministra de Seguridad?

Lo cierto es que la tensión está a la orden del día. Y los movimientos de ambos bandos dentro del PRO podrían terminar de implosionar la imagen serena que se había logrado dar en medio de los escándalos con el resto de los socios de Juntos por el Cambio.