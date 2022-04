Fabiola Yañez pidió perdón por el Olivosgate

Ante las primeras imágenes conocidas, desde el Gobierno negaron que haya existido tal violación a las restricciones y hasta deslizaron la posibilidad de que se hayan alterado las fotos, lo que luego se descartó por la aparición de nuevas pruebas.

Fernández inicialmente culpó a la Primera Dama. “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, dijo entonces el Presidente.

Si bien el Presidente rechazó que se hubiera cometido un delito, se abrió una investigación en la justicia federal que sigue su curso.

El jefe de Estado, la Primera Dama y los invitados a Olivos fueron imputados.

El juez Lino Mirabelli, a cargo de la causa, convalidó un acuerdo entre una de las imputadas y el fiscal para una reparación que implique su sobreseimiento sin llegar a juicio.

Fernández también ofreció un acuerdo pecuniario. Sin embargo, hasta ahora no se ha materializado.

