Europa frente a las guerras, cierra el año del CLNA

Congreso de la Nación.jpg Último desayuno de trabajo del CLNA en 2023

Participaron de la actividad el ex Diputado Nacional Dr. Daniel Basile, Presidente del CLNA; el Lic. Humberto Roggero ex Diputado y presidente IEERI; el Embajador Julio Lascano y Vedia, presidente del Foro Argentino de Relaciones Internacionales (FARI) y director de carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (USAL); Young Kong, presidente honorario FARI; la ex Diputada de la Nación, Lic. Cristina Guevara, secretaria Salud y Previsión Social CLNA; la ex Diputada de la Nación, Lic. Fernanda Bendinelli, secretaria de Relaciones Públicas del CLNA y de Relaciones Internacionales del IEERI; la ex Diputada , Alicia Besada, secretaria IEERI; la ex Diputada Marita Goñi, secretaria de Fundación Democracia, ex Senadores, el Embajador Facundo Vilas; el economista y ex secretario de comercio Pablo Challu; y la Lic. Constanza Montaña, coordinadora de Relaciones Internacionales (IEERI).