En Santa Fe sí hay plata: La provincia hará un puente con dinero propio

Si bien el gobernador dijo que está decidido a construir el puente, aclaró que la provincia depende del permiso de Nación para realizar la obra. Sobre el porqué la provincia pagará el puente y no Nación, Pullaro declaró: "No queremos esperar más las promesas de un gobierno u otro gobierno", porque el puente carretero está en una situación crítica donde "prácticamente no puede tener paso vehicular y lo terminan sufriendo alrededor de 140.000 personas que se trasladan todos los días".