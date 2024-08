Embestida contra Alberto Fernández: Seguros, la pesadilla real

El ex presidente Alberto Fernández transita las peores horas de su historia como figura pública luego de la denuncia de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez, por presunta violencia de género. El antiguo mandatario y ex candidato del peronismo fue expuesto judicial y mediáticamente por hechos que habrían sucedido bajo su mandato entre 2020 y 2023.