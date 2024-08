Quién es la abogada que se arrepintió de defender a Alberto Fernández

Allí detalla que es doctora en Derecho con amplia experiencia en la administración pública. Luego enumera haber sido “auditora superior en Auditoria General de la Nación (AGN), colaboradora en asuntos de DDHH para ONU, enlace del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), asesora en temas jurídicos y legales, asesora en la gerencia de Administración y Finanzas, responsable de la Comisión Administradora (AGN), responsable de Comisión y Secretaría de Actas Titular y asesora en el Ministerio de Economía”.

En 2019, Arce incursionó en política: fue precandidata a diputada provincial por la 5ta sección electoral en la lista de Consenso Federal, pero en 2023 también fue candidata “acompañando al gobernador Axel Kicillof”, según anunciaba ella misma.

Además, en las últimas semanas intervino en el caso de Thiago Almada, el jugador de la Selección acusado por una ex novia de abuso. En ese caso, Arce defendía a la joven víctima.

Embed - La exnovia de THIAGO ALMADA, acusada por LESIONES: hablamos con MARIANA ARCE, abogada de la VÍCTIMA

Quién es la actual abogada de Fernández

Tras la renuncia de Arce, la actual abogada del expresidente la abogada Silvina Irene Carreiras, quien este martes 13/08 dijo que “no es válida” la declaración ante la Justicia que la ex primera dama presta en el día de hoy, de manera remota, desde España.

“Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?”, planteó la letrada.

La abogada sostuvo que no le permitieron dejar por escrito las preguntas para la ex primera dama y que ofreció no estar ante la mirada de Yañez cuando declare y que sus preguntas las haga otra personas.