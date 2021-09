Elecciones 2021: Un partido y $48 millones para fotocopias

elecciones-urna.jpg La elecciones 2021 trajeron polémica con la impresión de boletas.

Ahora, con la repartija de dinero estatal en el ojo de la tormenta, los apoderados del partido salieron a intentar aclarar la situación. Mario Peral, presidente de la Unión Popular Federal en Córdoba dijo que la división del dinero se hizo bajo el marco regulatorio electoral vigente.

“Ley electoral hay una sola, yo me rijo en base a esa ley: los fondos son para la impresión de boletas, no para cualquier cosa”, aseguró Peral. Al respecto, surgieron diferencias entre los candidatos del partido que salieron a hacer denuncias cruzadas entre ellos, aunque no demostradas.

“El partido no toca un centavo de esto, lo transfiere a las cuentas de las listas en parte iguales”, prosiguió Peral en declaraciones a Canal C. El presidente del partido es precandidato a diputado nacional y acompaña al ex intendente de Córdoba e integrante del kirchnerismo, Daniel Giacomino, quien se presentó como precandidato a senador.

Según denunciaron algunos precandidatos, muchas de las listas de Unión Popular Federal “no recibieron nada” de dinero por ese concepto, aunque ninguno se animó a realizar una denuncia formal al respecto. Muchos dijeron que el partido mismo habría sido el que se encargó de imprimir las boletas de cada una de las listas.

“Esto es democracia y todos tenemos derechos a participar y pugnar por los recambios políticos generacionales. No sé qué les preocupa tanto. Las otras campañas tienen afiches desmedidos, ciudades ensuciadas, un despilfarro de cartelería. Yo me rijo por la ley electoral, que es una sola”, concluyó Peral.