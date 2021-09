Elecciones 2021: El precandidato que pide que no lo voten

"Hay momentos en que hay que tomar decisiones y definir qué es lo que vale con el objetivo de llegar a posición política. Yo estoy convencido de que no todo vale, por eso nosotros siempre planteábamos que no era una posición nueva por fuera de la grieta por ser un partido distrital", reflexionó el político.

Y concluyó de manera contundente: "Quedan algunos que van a continuar y van a recibir los votos de la gente que me iba a votar a mí. Es por eso que le pido a la gente que no me vote porque van a desperdiciar un voto".

Por último, Gershanik dijo que ya que no se presentará en estas elecciones, va a respaldar la candidatura de de la ex concejal Celeste Lepratti, que en esta oportunidad intentará volver al Concejo por el espacio "Igualdad".