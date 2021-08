“Por supuesto tiene que haber debates sobre la realidad social e histórica en el aula, pero no en los términos en los que se llevó adelante en ese video”, disparó Trotta.

“Eso no es docencia. Puede haber intercambios en la escuela secundaria y en el nivel superior, y es saludable hacerlo, pero en otras condiciones. El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico. Esa no es la manera de calificar nunca a un estudiante por lo que uno piensa. No lo podemos permitir y no puede pasar en nuestra escuela”, agregó.

La propia precandidata a diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, también condenó el adoctrinamiento de Radetich: “Ha quedado de manifiesto que pedagógicamente la docente no actuó en función de su formación, porque cuando uno es docente tiene que tener una formación pedagógica, que es la estructura para poder enseñar. Creo que en este caso se mezcla el contenido con la forma, y es ahí donde se arma el debate”.

Hasta su asesor y precandidato a diputado porteño, Leandro Santoro, salió a desmarcarse: “Yo soy docente en la UBA, estoy acostumbrado a discutir este tipo de cosas porque en el programa nuestro hay mucho de coyuntura. Pero siempre el docente tiene un rol de poder que tiene que saber identificar. Yo creo en el debate en el aula pero cumpliendo los roles. Primero las formas y después tenés que ser cuidadoso cuando das tus opiniones para no contaminar los objetivos pedagógicos de la materia”.

Entonces, ¿qué le pasa a Fernández? Muy interesante el análisis que realizó el politólogo Gustavo Marangoni en Urgente24 durante el último fin de semana:

La gente que no era del FdT pero votó al FdT por Alberto Fernández esperaba que él fuese siempre moderado pero él eligió ser moderado en el promedio, y no es lo mismo. Él modera diciendo algo a la mañana y lo contrario a la tarde, entonces en el promedio queda 'fifty and fifty' pero no es lo que esperaban los electores que le concedieron su confianza. La gente que no era del FdT pero votó al FdT por Alberto Fernández esperaba que él fuese siempre moderado pero él eligió ser moderado en el promedio, y no es lo mismo. Él modera diciendo algo a la mañana y lo contrario a la tarde, entonces en el promedio queda 'fifty and fifty' pero no es lo que esperaban los electores que le concedieron su confianza.

¿Fernández comprende que ahora es presidente de la Nación?

"Durante 10 años Alberto Fernández fue un operador político y creo que él sigue autopercibiéndose como operador político cuando ya es el Presidente de la Nación desde diciembre de 2019. El problema fundamental es que un operador político administra capital de un tercero, no propio. Alberto debía hacer la evolución de operador a líder acumulando capital político propio pero el día que renunció a crear el Albertismo, decidió continuar siendo un operador político.

Recuerdo aquella película de Woody Allen en la que Mel, el personaje de Robin Williams, tenía su imagen fuera de foco (N. de la R.: 'Deconstruyendo a Harry', 1997), la imagen general estaba bien pero el personaje estaba fuera de foco. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene una identidad definida, representa a intereses concretos, sabemos qué quiere y hacia dónde va. Sergio Massa, otro integrante de la coalición, también tiene una identidad precisa, es evidente qué representa y hacia dónde va. Te puede gustar o no pero es nítido. En cambio ¿quién es Alberto Fernández? ¿A quién representa? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su propuesta? Nadie lo sabe. Alberto Fernández camina fuera de foco porque él no construyó su identidad", analizó Marangoni.

image.png Elecciones 2021: El Gobierno acelera el gasto para generar un clima de mejora económica.

Gasto público electoral

El oficialismo se prepara para tirar toda la carne al asador en los próximos 2 meses que restan de cara a las PASO y las Generales.

"El aumento del déficit refleja los mayores gastos que vino anunciando el Gobierno en los últimos meses, que podemos estimar en $600.000 millones, o 1,5% del PBI. Si le sumamos los US$1.700 millones que usó el BCRA para bajar el dólar contado con liquidación, el Gobierno viene usando un total de US$8.000 millones, casi 2% del PBI. Esto sería más del 1% del PBI que gastó Cristina en 2015 para que gane Scioli. Y no alcanzó", calculó el economista y director de la consultora FMyA, Fernando Marull, tras una consulta del portal iProfesional.

¿Alcanza eso?

En el FDT creen que la economía es la pata más importante pero un sector importante de la sociedad decide en función de las formas y del imaginario que queda sobre los espacios.

Muy interesante lo que escribió la periodista Rosario Ayerdi en Perfil, de diálogo aceitado con el Instituto Patria:

El jefe de Estado atentó contra su propio pedido al ser entrevistado. Improvisó una defensa de una maestra que en privado sostiene y volvió a generar ruido. El Presidente insiste en continuar con su estilo “desordenado” cuando se trata de enfrentar a los medios. “Es que a la pobre mina la crucificaron”, repitió en el viaje a La Pampa. Volvería a defenderla.

Horas antes, Fernández se solidarizó y pidió investigar la agresión al diputado correntino Miguel Arias, baleado en el cierre de campaña. Pero se refirió al dirigente como “candidato a diputado”. Su hijo Gabriel le contestó: “Mi viejo no es candidato. Ya es diputado hace casi dos años, en el partido que VOS encabezás”. Ambos borraron los tuits.

Fernández desconcierta al propio gabinete, que suele criticar estos movimientos. Las segundas líneas hasta comparten memes en WhatsApp cada vez que Fernández comete un error en su comunicación. “Son Patán en el auto de Pierre Nodoyuna que chocan los dos pero él se ríe”, grafica un dirigente que ve con mayor preocupación los números que pueden dejar las elecciones del 12 de septiembre.

Un intendente del conurbano bonaerense compartió ayer los últimos números de una encuesta en ese territorio. Aseguró que en la Provincia el Frente de Todos apenas bajó 1,5%. “La diferencia contra Juntos pasó del 8% al 6,5%”, detalló ante sus pares. Reconoce que la imagen positiva del Presidente cayó aún más, pero esto no se traduce en una pérdida importante de votos.

Otro dirigente bonaerense aclara: “En mi distrito cayó de 62 a 52 su imagen positiva, un número que aún es envidiable para muchos políticos”. En el oficialismo buscan demostrar que lo que está en juego en esta elección es más importante que la figura del Presidente, que hoy pasa por su peor momento y Fernández lo dijo ayer: “La República, sin ninguna duda, está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar, vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores”.