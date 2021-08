Gustavo Marangoni: "Sí, impacta en los electores del FdT"

-Horas atrás ocurrió una actividad convocada por el Council of the Americas con la participación de personas representativas de ambas coaliciones, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en el que la idea común fue la necesidad de un acuerdo político-económico-social poselectoral. ¿Cómo avanzar en ese rumbo?

-Disculpas pero ¿qué dijo Cristina Fernández de Kirchner en el Council of the Americas? -Disculpas pero ¿qué dijo Cristina Fernández de Kirchner en el Council of the Americas?

-Bueno, ella no estuvo...

-Yo sospecho que hasta los del Council of the Americas se habrán preguntado qué pasa con todo esto si ella no está aquí.

-Bueno, pero estuvo la candidata a reelegir como senadora nacional FdT/Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado por decisión de CFK...

-Ok. Pero en estos temas tan delicados, quienes toman decisiones no consideran tanto a los voceros.

-CFK dijo, al presentar la campaña electoral hacia las PASO que era el momento de debatir los temas estructurales del mediano y largo plazo...

-Fue toda una definición decirlo en un acto partidario, no en el Council of the Americas. En cualquier diálogo que busca un consenso, la clave consiste en los incentivos para alcanzar logros. A mi me cuesta creer que un resultado electoral, cualquiera sea, tendrá en sí mismo incentivos suficientes para ambas coaliciones. Creo que el único incentivo posible para ese acuerdo es un escenario de inestabilidad económico-social, en el que la escasez obligue a la sensatez. Lamentablemente no hay muchos antecedentes en la historia argentina. A ver, pensando rápidamente retrocedo al Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Pero la consecuencia de aquel acuerdo fue la instalación del bipartidismo.

Me cuesta imaginar que en la precaria existencia de ambas coaliciones, con fuertes disidencias internas, pueda disciplinarse a los halcones de ambos lados y exigirles aceptar el entendimiento. Creo que provocaría fuertes discusiones hacia adentro de cada coalición.

-Si hablamos de halcones debemos mencionar a la Grieta. ¿Nunca prescribe la Grieta o estamos condenados a ella al punto que no podemos avanzar en acuerdos pluripartidariso y multisectoriales?

-Lo primero que debo decir es que la Grieta no es meramente declamativa. La Grieta no sólo refleja estilos diferentes. La Grieta no sólo es estética, por llamarla de alguna manera. La Grieta refleja distintas interpretaciones de temas sensibles como la distribución de la renta, la distribución geográfica, el sistema tributario... Lo segundo que debo decir que la Grieta sólo puede ser reemplazada por otra Grieta. Entonces, la Grieta del Frente de Todos vs. Juntos por el Cambio sólo podrá ser superada cuando exista una Grieta del Frente de Todos + Juntos por el Cambio vs. Que se yo. Alguien deberá ser lo suficientemente imaginativo para darle contenido al Que se yo. Lo tercero que debo decir es que Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri no son sólo ellos sino que ellos son representativos de los intereses que pujan y alientan cada lado de la puja que llamamos Grieta. Por lo tanto hay que cambiar la forma de analizar y debatir la Grieta si es que realmente se pretende disolverla.

Alberto Fernández. Alberto Fernández.

-¿Qué ha sucedido que Alberto Fernández, quien prometía ayudar a superar la Grieta, terminó instalándose en un flanco de ella?

-Durante 10 años Alberto Fernández fue un operador político y creo que él sigue autopercibiéndose como operador político cuando ya es el Presidente de la Nación desde diciembre de 2019. El problema fundamental es que un operador político administra capital de un tercero, no propio.

Alberto debía hacer la evolución de operador a líder acumulando capital político propio pero el día que renunció a crear el Albertismo, decidió continuar siendo un operador político.

Recuerdo aquella película de Woody Allen en la que Mel, el personaje de Robin Williams, tenía su imagen fuera de foco (N. de la R.: 'Deconstruyendo a Harry', 1997), la imagen general estaba bien pero el personaje estaba fuera de foco. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene una identidad definida, representa a intereses concretos, sabemos qué quiere y hacia dónde va. Sergio Massa, otro integrante de la coalición, también tiene una identidad precisa, es evidente qué representa y hacia dónde va. Te puede gustar o no pero es nítido. En cambio ¿quién es Alberto Fernández? ¿A quién representa? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su propuesta? Nadie lo sabe. Alberto Fernández camina fuera de foco porque él no construyó su identidad.

Al respecto, quiero agregarte algo más: la gente que no era del FdT pero votó al FdT por Alberto Fernández esperaba que él fuese siempre moderado pero él eligió ser moderado en el promedio, y no es lo mismo. Él modera diciendo algo a la mañana y lo contrario a la tarde, entonces en el promedio queda 'fifty and fifty' pero no es lo que esperaban los electores que le concedieron su confianza.

-Va la última: Axel Kicillof afirma que Provincia de Buenos Aires tuvo su mejor 1er. semestre exportador en 8 años. Sin embargo, el ex ministro Hernán Lacunza dice que la recuperación es un rebote muy volátil, desparejo, inestable. En tanto, Diego Giacomini dice que la recuperación ya abortó y no superará el nivel que se alcanzó hasta ahora, ¿qué dice tu consultora?

-Nosotros dijimos que esperábamos una recuperación de 8 puntos para 2021 antes que el ministro Martín Guzmán. La recuperación es contra la caída del 9,9 en 2020. Creo que sí hay mejores exportaciones pero por el 'efecto precio', no por cantidades. Sin embargo, no está funcionando la variable 'Inversiones', no vemos un flujo inversor positivo. Ahora bien, la espada de Damocles es la brecha cambiaria.

Si vos creés que porque los funcionarios ofrezcan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, la gente se va a olvidar que existe una brecha cambiaria, me parece excesivamente ambicioso.

Me imagino que al día siguiente de la elección de noviembre, todo el mundo estará preguntándose 3 cosas:

¿Sigue Martín Guzmán? Si Martín Guzmán sigue ¿tendrá igual poder o más poder? ¿Cómo resolverá Martín Guzmán esta brecha?

Porque todos saben, absolutamente, que esta brecha es insostenible mirando hacia 2022 y 2023.