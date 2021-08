Papelón de Alberto Fernández: ¡Tuvo que borrar el tuit!

Hola, Alberto. Mi viejo no es candidato. Ya es diputado hace casi 2 años en el partido que VOS encabezás. Me parece una total falta de respeto y atención para nosotros que ni siquiera hayan verificado quién era Hola, Alberto. Mi viejo no es candidato. Ya es diputado hace casi 2 años en el partido que VOS encabezás. Me parece una total falta de respeto y atención para nosotros que ni siquiera hayan verificado quién era

Por supuesto, el jefe de Estado procedió a borrar el posteo y republicar:

"Miguel Arias, diputado del Frente de todos en la provincia de Corrientes, fue baleado en un acto de campaña. En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible. El gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables. Deseamos la pronta recuperación del diputado agredido y exhortamos al Gobierno de Corrientes a que garantice la paz y la seguridad en la jornada electoral del próximo domingo".

image.png El presidente Alberto Fernández y otro papelón en Twitter.

¿Cuándo entenderá el presidente que ya no es ni candidato ni un vecino sino el presidente del PJ y de la Nación?