"Me tocó salir al mundo a poner la cara por la Argentina y había sectores, aquí en la Argentina, que me decían: ‘Miren cómo se pelea. Cómo se pela el presidente. Miren cuánto se pelea’. Yo no me peleaba por pelearme, ni mucho menos. Yo estaba luchando por los intereses de una Patria que estaba quebrada y fundida que no quería arrodillarse ante los intereses que vaciaron la Patria”, continúa Néstor Kirchner en la recopilación.