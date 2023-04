El Senado aprobó la 'Ley Lucio' (y volvió CFK...)

Qué establece la 'Ley Lucio'

La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes

Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

Aprueban pliegos de jueces (y cruces...)

Más temprano, el Senado avaló tres pliegos de jueces para Rosario. La votación fue unánime, por 63 votos afirmativos. Se trata de las designaciones de Gastón Alberto Salmain (Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario), Elena Beatriz Dilario y Eduardo Daniel Rodrigues da Cruz (ambos para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario), cuyos nombramientos habían tenido aval en la Comisión de Acuerdos el pasado 15 de septiembre.

Además, se aprobó un conjunto de pliegos para cubrir cargos en la provincia de Córdoba: Pablo Gustavo Montesi (Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco); Ernesto José Cano (conjuez en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba); y Mariano Longarini (Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba).

También se votó la designación de Ana María Blanco como defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Defensoría N°2.

Miembro informante como presidenta de la Comisión de Acuerdos, la vicepresidenta del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, planteó que hay “decenas” de nombramientos que esperan poder aprobarse en el recinto, lo que despertó reproches cruzados con la vicepresidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri.

“Este bloque tiene la voluntad de seguir trabajando para llegar a un consenso y acuerdo para traer al recinto a las decenas de pliegos que quedan con dictamen en la Comisión de Acuerdos desde hace bastante tiempo para cubrir vacantes del Poder Judicial, y de los Ministerios Públicos Fiscales y Defensorías de varias provincias, entre las que se encuentran Salta, Chubut, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos y otras”, señaló.

“Creo que debemos abogar por la equidad, la solidaridad y la igualdad que tenemos todos los ciudadanos al derecho a una justicia ágil, en tiempo y forma, ecuánime y es este Congreso el que tiene la responsabilidad de emitir acuerdos o no”, agregó Fernández Sagasti, según publica Semanario Parlamentario.

En ese sentido, dijo que hay designaciones que “se están paralizando en esta cámara con la negativa de dos bloques a tratar estos pliegos”, entre los que hay defensores para Tartagal, Concepción del Uruguay, Lomas de Zamora y fiscales para Comodoro Rivadavia, por ejemplo.

Luego tomó la palabra Tagliaferri. “Sí, al fin por suerte estamos hoy acá tratando algunos pliegos”, arrancó la opositora, que reclamó que los pliegos en el temario llevaban “216 días sin traerlos el Frente de Todos a este recinto”.

“Distinta suerte cobraron los jueces de la Cámara de Piedrabuena (Santa Cruz)”, apuntó y mencionó que allí estaban “un familiar de Máximo Kirchner, un exabogado de la vicepresidenta”, para cuestionar que “rápidamente, en menos de 70 días, se los aprobó en la sesión de noviembre”, la última que se había realizado -hasta hoy- para tratar temas.

La legisladora del Pro recordó además que el presidente incluyó los pliegos en extraordinarias “pero no abrieron el Senado, sí la Cámara de Diputados para hacer un juicio político a la Corte Suprema”. “Lo que pasó, claramente, es que les explotó el tema en la cara”, enfatizó.

Tagliaferri aseguró que desde Juntos por el Cambio estuvieron “a disposición”, pero al oficialismo “lo único que les ha importado desde el día uno es controlar a la justicia simplemente para beneficio personal de sus agendas de poder y no para lo que le interesa a la gente”.

Fernández Sagasti recogió el guante y dijo que iba a responder “las falacias y los ataques ” de Tagliaferri, al “contar con hechos lo que sucedió sesión por sesión”. “La voluntad del Frente de Todos estuvo siempre en que tratemos todos los pliegos”, expresó y recordó que tras el dictamen que tuvieron los mismos, el 15 de septiembre, solo hubo dos sesiones en adelante.

Al referirse a la del 27 de octubre, la camporista remarcó que en ese momento no contaban con el jefe de bloque, José Mayans, afectado en su salud, y no tenían quórum, por eso “hicimos un acuerdo en tratar temas estrictamente ligados a lo social, donde Juntos por el Cambio pidió exclusivamente que no se trataran temas de justicia y acuerdos”, reveló.

“El 16 de noviembre se trató Presupuesto y el decreto de las designaciones del Consejo de la Magistratura. Juntos por el Cambio se ausentó del recinto y fueron a dar una conferencia de prensa”, reprochó, para luego decir que intentaron sin éxito convocar a sesión el 22 de diciembre y el 23 de febrero (extraordinaria).

“Ustedes tenían decidido no sesionar ningún tema hasta que no se sacara el juicio político de la Cámara de Diputados. Al fin reflexionaron y acotaron tratar los pliegos solamente de la provincia de Santa Fe y, por una cuestión de arreglo con el otro bloque que se escindió del nuestro, incluyeron los pliegos de Córdoba”, explicó.

Finalmente, cerró: “Yo lo que les pido es que tengan la sensibilidad de pensar que las demás provincias necesitan también una justicia accesible y rápida, como por supuesto la necesita con urgencia la provincia de Santa Fe”.

----------------

Más contenido en Urgente24:

El Círculo Rojo le declaró la guerra a Milei: "Es inviable"

Con Moyano y el FDT, Esmeralda Mitre apunta contra Magnetto

Según Yasky, "CFK dejó la puerta abierta": "No voy a dedicarme a cuidar nietos"

Dólar blue a $400: Advierten que el que apostó, perdió

Marley: ¿Aventura o encubrimiento? Por qué se fue del país