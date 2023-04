El peligro de huirle a la AFIP: Ahora compran cvu ilegales

La modalidad de este tipo de ciberdelito, es sencilla. Los vendedores publican anuncios en búsqueda de cuentas de billeteras virtuales tales como Binance, Brubank, Lemon, Ualá, etc y colocan un precio de compra muy atractivo, tanto, que aquel que tiene una cuenta sin uso no cuestiona el repentino interés ni lo piensa dos veces. Aquel que posea alguna o varias y no las esté utilizando, cae en la venta y termina entregando sus cuentas con información que ellos consideran, no es relevante.