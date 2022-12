El clima 26/12: ¿Nublado, sol, lluvia? Así estará hoy lunes

Clima: ¡Se vienen las lluvias entre tantas nubes! El tiempo para hoy 08/11

En Santiago del Estero el cielo nublado predominará esta semana y contará con dos días de lluvia: martes en la madrugada y sábado durante la mañana extendida hasta la tarde. Por el momento se mantiene parcialmente nublado sin probabilidad de precipitaciones durante la jornada de hoy.

Las temperaturas promedio para el NOA irán de los 8°C como mínima a los 22°C como máxima.

Cómo estará en el NEA

En Formosa amanecieron con el cielo mayormente nublado y sin probabilidad de precipitaciones hasta mañana martes que se vienen las tormentas durante todo el día y que cesarán el resto de la semana hasta la fecha 31/12. Por mientras las nubes acompañarán a los formoseños estos días.

En Chaco el clima es similar a Formosa, mayormente nublado durante el día de hoy, lluvias para mañana martes, semana nublada y a excepción de su provincia hermana, tendrá tormentas aisladas durante el sábado y el domingo.

Misiones amaneció con tormentas y estarán presentes durante toda la jornada y mañana martes, cesarán retornando a partir del día domingo. La semana por entonces estará entre parcial y mayormente nublada.

Para el lado de Corrientes en cambio, las lluvias van a empezar a verse a partir del martes y será una tormenta aislada, esperando a que el pronóstico de un giro y aparezcan mucho antes. Por el momento los correntinos, tendrán un día nublado. En cuanto al resto de la semana, estos días a excepción del martes, sábado y domingo que habrá lluvia, la provincia contará con cielo mayormente nublado el resto de los días hasta que finalice el año.

La temperatura para hoy será de mínima 18° y la máxima 33° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo mayormente despejado en la mayoría de las provincias que la conforman, durante la jornada de hoy y como bien viene presentando estos días. En AMBA y Córdoba las lluvias pretenden hacerse presentes a partir del día miércoles pero una manera muy leve siendo apenas unos chaparrones, quedándose en una llovizna para refrescar un poco el ambiente.

En Santa Fe y Entre Ríos también comenzarán a partir del día miércoles con chaparrones que luego se convertirá en una tormenta el día domingo.

La Pampa por mientras, se mantiene despejado en toda la provincia pero le da la bienvenida a las nubes a partir de mañana martes hasta el día domingo.

Las temperaturas para hoy serán de mínima 11°C que ascenderá a una máxima de 27° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

En Mendoza las lluvias se harán presentes hoy 26/12 durante la tarde y también mañana martes durante toda la jornada. El resto de la semana los mendocinos gozarán de nubes hasta el día domingo. Para el lado de San Juan, durante el lunes, martes y miércoles las lluvias serán las verdaderas protagonistas, por lo cual es probable que el Servicio Meteorológico Nacional eleve una alerta amarilla por posibles daños. Para el resto de la semana la provincia tendrá un clima más tranquilo con cielo mayormente nublado.

En San Luis a diferencia de sus vecinas, la semana será pacífica manteniendo un cielo parcialmente nublado desde hoy lunes hasta el día domingo.

La mínima para hoy será de 11° hasta los 29° C de máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima no se decidió y optó por brindarle un cielo nublado a la mayoría de las provincias del sector y a otras dos restantes lluvias, es por ello que, Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con lluvia durante esta jornada hasta el día domingo. Durante la semana variará un poco entre chaparrones y vientos fuertes. Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán una semana con cielo mayormente nublado desde hoy lunes hasta el día domingo sin variaciones en el medio.

La temperatura oscilará entre una mínima de 5° con una máxima de 10° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 20° y la mínima de 9° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 14° que ascenderá hasta los 33° C.

