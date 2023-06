Eduardo Macchiavelli convocó al Consejo del PRO por Espert

José Luis Espert sigue en el centro del debate interno en el PRO: ¿Puede o no ingresar a Juntos por el Cambio? Cuando la Mesa Directiva de JxC se reunió para tratar el tema consideraron que el comentario del vicepresidente a cargo de la presidencia del PRO, Federico Angelini, no era consecuencia de un consenso partidario sino del reclamo de una línea interna en la que milita Angelini, precandidato a vicegobernador de la Provincia de Santa Fe con el apoyo de Patricia Bullrich. Angelini expresó un veto a Espert si no renunciaba a su precandidatura presidencial, tal como lo ha expresado Bullrich, lo que resulta totalmente contrario a lo que opina Horacio Rodríguez Larreta y también los otros integrantes de la Mesa Directiva de JxC: Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro.