DNU al Congreso, y cómo Javier Milei gesta su propia "debilidad"

"No va a ser un problema. La cautelar aplica sólo al caso particular, lo que decidió la jueza está mal, y el tema va a terminar siendo absorbido por lo Contencioso. Además, define la Corte en última instancia", dicen en el Gobierno, donde confían en que el máximo tribunal les dará la razón.

Congreso-de-la-Nacion2.jpg El obstáculo para el DNU de Javier Milei no solo es judicial, también es legislativo, donde lo que no dan, más que las cuentas, son los tiempos...

Pero lo cierto es que el "obstáculo" no solo es judicial, también lo es legislativo, o mejor aún, el mayor obstáculo son los tiempos... ¿o es la mejor jugada?

664 artículos a tratar demanda mínimo medio año a toda velocidad, por lo que las dudas terminan pasando de cómo conseguirá el apoyo a sus iniciativas a cómo hará posible que no se demoren tanto al punto que la realidad termine por sobrepasar su "experimento" (el de Federico Adolfo Sturzenegger) o al revés.

¿Es un extraño intento de prescindir de consenso? ¿Además, por qué intenta ser tan inabarcable incluyendo temas cuya prioridad no puede siquiera identificarse?

El Gobierno de Javier Milei pide al Congreso que modifique el impuesto a los Bienes Personales y el régimen de impuestos internos, que autorice un blanqueo y una moratoria, que retoque la ley del IVA, que altere la fórmula de actualización de las jubilaciones, y a la vez que altere la Ley Federal de Pesca, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Procedimientos Administrativos, reformas al Código Civil y al Código Penal. Y, con el mismo grado de relevancia, mudanzas en el Instituto Nacional de Cine, la Ley del Libro, la de Asociaciones Mutuales y el Instituto del Teatro, y ello en el marco de una "emergencia"... como si el Fondo Nacional de las Artes pudiera tener algún efecto sobre la hiperinflación, por ejemplo.

Y esta mezcla de materias además genera otro problema: cómo plantea hoy Carlos Pagni en el diario 'La Nación': "¿A cuántas comisiones debe ir el texto? ¿Cuál es la comisión de cabecera, es decir, la que reglamenta toda la tarea? Todavía no se decidió".

Y ahí entonces es donde llega el problema de la falta de diputados y senadores... y diputados y senadores que puedan llevar adelante toda esta operación.

También al incluir tantas materias se cruzan los conflictos como ocurre con la Ley de Pesca y los hidrocarburos, para con los gobernadores que ya pusieron el grito en el cielo.

"No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta", dijo el propio Javier Milei en diálogo con Luis Majul.

"Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder", añadió antes de confirmar que en caso de que el DNU sea rechazado, llamaría a un plebiscito o una consulta popular.

Entonces, ¿por qué Javier Milei estaría poniendo piedras en su camino? ¿No es acaso Javier Milei el que gesta su propia "debilidad"?

Más noticias de Urgente24

Salud: +40% en febrero, presión al PMO y copagos en clínicas

Por Ley de Pesca, AK criticó y Francos con Torres y Montenegro

El requisito que eliminó la Aduana para ir a Chile en auto

Rusia niega acceso a planta de Zaporizhia "al borde de accidente nuclear"

Martín Llaryora protagonista dosifica compañía a Milei