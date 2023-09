Diego Santilli: "La espuma de Javier Milei va bajando"

"Yo creo que con la verdad se sale adelante. Si vos no decís la verdad, no salís adelante. Hay que enfocarse en los temas centrales, que son los de la economía, la educación, la seguridad -no se puede seguir viviendo de la manera que vivimos los argentinos, que tienen miedo los ciudadanos del delincuente-. Nuestro país necesita mucho orden y ese es el camino."

¿Y qué pasa con la campaña de Juntos por el Cambio que, para muchos, se ha desplomado?

"Hicimos un recorrido largo que arrancó en Morón, estuvimos después en El Palomar, donde queríamos reabrir un aeropuerto que es necesario para todos los argentinos, el único aeropuerto en la Argentina que tiene conexión a tren, que hizo que muchos argentinos por primera vez se subieran a un avión, después fuimos al Hospital Posadas, y a Cañuelas, un largo recorrido. Mañana haremos Olavarría, Bahía, Punta Alta. No sé si la campaña hasta las PASO fue muy violenta, pero nuestro electorado lo interpretó como una pelea muy profunda y que nos hizo mucho daño. La manera de salvarlo es haciendo lo que siento: acompañar al vencedor, en este caso Patricia (Bullrich). Yo me puse a disposición de Patricia desde la primera reunión que tuve, me puse a disposición de estar con Néstor (Grindetti). Y lo que estoy haciendo es lo que corresponde, es acompañar y recorrer."

Quien ha crecido en PBA es Carolina Píparo, de La Libertad Avanza, sumando sufragios que esperaba tener Juntos por el Cambio. ¿Y entonces? ¿Hay posibilidad de sumar fuerzas con Píparo? La respuesta de Santilli:

"Yo creo que hay una oportunidad enorme en esos casi 3 puntos y medio, 4 que tuvimos de distancia con (Axel) Kicillof. Entonces, ¿cómo se construye esto? Bueno, trabajando en conjunto ambos candidatos. Lo estamos haciendo con Néstor a fondo, lo estamos haciendo con Patricia. ¿Qué acuerdo podés tener con el sector de Piparo? Cualquier acuerdo destruye a uno u otro candidato a Presidente. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar, recorrer, y representar al bonaerense con ganas de cambio. En el país el 72% de los argentinos votó un cambio. O sea, no votó al oficialismo. En la provincia de Buenos Aires es un 66%, ¿no? Es el camino que tenemos que llevar. Y cada candidato tiene su candidato. ¿Le vas a pedir a (Javier) Milei que baje su candidato gobernador? En ese caso él haría un acuerdo con lo que él llama 'la Casta'. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es representar el voto que tuvimos. Y ese voto estuvo apenas 4 puntos abajo de Kicillof. Y hay que ir a buscar el triunfo."

Ya que Diego Santilli habló de Javier Milei, que profundice su impresión:

"El 'fenómeno Milei' yo no lo voy a describir. Me parece que en los argentinos hay mucha bronca, que se expresa de diferentes maneras, y el 72% de la población lo expresa votando cambios. En una primera etapa, en la PASO, ese 'voto bronca' lo llevó arriba por poquitito nomás el candidato de La Libertad Avanza, y yo creo que estamos ahí a puntitos. Después de la PASO había como una espuma sobre el candidato que más votos sacó, y la espuma va bajando y ahí empieza a aparecer la posibilidad de Patricia, de ponerse en el balotaje ."

