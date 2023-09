Las ‘paradas’ y su simbología

En cuanto a la primera parada de la Patoneta, Bullrich explicó que será en el hospital Posadas, al que calificó como “un monumento a la impunidad que tuvo el Gobierno, cuando llevaba a vacunarse a los privilegiados cuando tantos argentinos se morían”, durante la pandemia por coronavirus.

“De ahí –contó la candidata opositora a los medios de prensa- vamos a ir al aeropuerto de Ezeiza, a decirles que con nuestra estrategia de un país equilibrado vamos a convertir ese aeropuerto en un lugar con abrazos de alegría porque vuelven ”, manifestó en relación a los argentinos que se fueron del país.

Sobre su paso por Cañuelas, dijo que buscará recordar “las empresas que no funcionaban allí por las mafias sindicales”, y en Olavarría abordará el caso del “vacunatorio donde pusieron las vacunas en el freezer de un sindicato y se pudrieron”.

Por último, Bullrich concluyó que el objetivo de todo el recorrido será “mostrar una línea clara de cómo se ha ido arruinando el país a partir de los privilegios y la discrecionalidad” e insistió: “Nuestro objetivo es terminar con el kirchnerismo de verdad”.

Ciudades no centrales

En relación a la caravana de Bullrich, este viernes (15/9) en declaraciones a CNN Radio, el candidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dio más detalles de la gira de la candidata presidencial: "La agenda del arranque de esta caravana de Patricia toca ciudades que no son de las más centrales y no necesariamente hace las cabeceras del interior. Me imagino una campaña muy cerca de la gente, donde ella es genuina y directa con lo que quiere hacer y a dónde quiere ir".

También destacó la figura de Patricia Bullrich: "Es igual cuando se prende la cámara o no, rodeada de gente y banderas argentinas y planteando un país posible y diferente, es lo que nos va a acercar a la gente. Vamos a despertar una esperanza de futuro distinto a lo que vivimos hoy".

Otras lecturas de Urgente24:

¿Y el Ministerio de la Mujer y la ESI? Aumentaron los femicidios

Javier Milei bajo la mirada del liberal Tucker Carlson

Enfático Sergio Massa confrontó propuestas de Milei

"De un día para otro" Patricia Bullrich presentó su libro