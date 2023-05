Luego, se lanzó con todo contra Javier Milei, a quien tildó de "energúmeno".

"Nos dieron un día de alegría en un momento en que toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos posibilidad de ganar... Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas, que quiere darle libertad a cada uno para vender sus órganos, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, que hay que dolarizar la economía, y nos quieren hacer creer que ese es el nuevo representante de la Argentina... cada vez que su gente, sus representantes en las provincias se presentan, representan lo que realmente son. Y sin embargo, el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina", lanzó sobre Milei, sin nombrarlo.

alberto-ziliotto-la-pampa.jpg Junto al gobernador reelecto de La Pampa, Alberto Fernández fue durísimo contra Milei y Juntos por el Cambio (Foto: captura de video).

Después, fue contra Juntos por el Cambio: "Y algo parecido nos pasa con los que son nuestros adversarios hoy, que gobernaron hasta nuestra llegada, y que nos quieren hacer creer que tienen las soluciones para los problemas que han creado, ¿impactante no?"

"Pero allí es donde uno pone en valor la democracia, porque el pueblo no se equivoca", afirmó Alberto Fernández.

"Ahora queda elegir el destino del país. Les pido p or favor, no le entreguen el país a los mentirosos, a los que dicen que saben cómo resolver la inflación en 5 minutos y nos dejaron un país con 150 mil millones de dólares de deuda y 55 puntos de inflación, no le crean a los que dicen que están preocupados por ustedes y lo único que les preocupa es cerrar ministerios, no les crean porque ya lo hicieron", dijo en otro tramo de su discurso, embistiendo nuevamente contra Juntos por el Cambio.

Y continuó: "antes llegaron al poder mintiéndonos, diciendo que el Estado iba a estar presente donde hiciera falta, y después llegaron e hicieron todo lo contrario. Ahora ni siquiera tienen cuidado de ocultar las fechorías que quieren hacer, las dicen. Ahora de lo que hablan es de quitarles derechos y lo dicen con total desparpajo. Dicen 'no queremos que se paguen indemnizaciones por despido', 'no queremos que haya sindicatos'... escuché decir a un ex presidente que el mal de este país es que haya sindicatos, cuando los sindicatos son la primer defensa que tienen los que trabajan".

No les crean, ustedes ya vieron lo que hacen cuando llegan a Gobierno, no les crean No les crean, ustedes ya vieron lo que hacen cuando llegan a Gobierno, no les crean

"Un Gobierno no se hace maltratando a la gente, se hace con la gente, no se hace despreciando a los que menos tienen, sino abrazando a los que menos tienen... Los peronistas sabemos cómo hacerlo porque aprendimos que donde hay una necesidad hay un derecho", finalizó su discurso Alberto Fernández.

El presidente inauguró el Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, La Pampa

